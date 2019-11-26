Назвали инфекцию, которой мужчины незаметно заражают женщин

Опрелости и зуд у женщин учащается зимой Фото: hellosehat.com

Несвоевременная смена прокладок приводит к появлению дисбактериоза. Тогда появляется опрелость, белые выделения с резким запахом и зуд. У здоровой женщины не должно выделений.

Дисбактериоз влагалища активируется зимой. Тогда у женщин ослабевает иммунитет из-за смены погоды. Микрофлора нарушается постепенно, первые сигналы дает за неделю.

Об этом рассказывает Татьяна Михайлюк, гинеколог из Харькова.

"Микрофлора влагалища у каждого своя. В ней есть лактобактерии, бифидобактерии и другие микроорганизмы. Когда женщина здорова, их численность контролируется друг другом. Может быть, что женщина только избавилась дисбактериоза, как через несколько дней он появляется вновь. Дело в том, что ее микрофлора и мужчины не подходят друг другу. У мужчины может быть прочнее иммунная система, поэтому инфекция не проявится. Поэтому надо сдавать анализы и назначать лекарства обоим партнерам", - рассказывает Татьяна Михайлюк.

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Микрофлора влагалища может измениться из-за нарушения гормонального фона. На это влияет нерегулярная половая жизнь, частая смена партнеров, беременность, роды, аборты, нарушения цикла, половое созревание и менопауза.

Быстрее диагностируют дисбактериоз по технологии Фемофлор.

У женщины берут мазок на цепную реакцию на определение паразитов. В пробирку с щелочной средой запускают выделения.

Благодаря этому анализу можно увидеть, к которому антибиотика обнаружены микроорганизмы чувствительны.

Без лечения болезнь перерастет в воспаление матки.

Чем лечат дисбактериоз:

1. Препараты для уничтожения патогенных микроорганизмов и восстановления микрофлоры

2. Противогрибковые свечи и таблетки.

3. Свечи с бифидобактериями для повышения иммунитета

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