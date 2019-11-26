Назвали инфекцию, которой мужчины незаметно заражают женщин

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 306
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2701
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1134
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1053
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 972
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1062
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11412
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1782
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Просмотров: 531
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 2799
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6624
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2979
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
1 Просмотров: 504
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
суббота, 30 ноября 2019 12:49

Назвали инфекцию, которой мужчины незаметно заражают женщин

  Комментировать
Назвали инфекцию, которой мужчины незаметно заражают женщин
Опрелости и зуд у женщин учащается зимой Фото: hellosehat.com

Несвоевременная смена прокладок приводит к появлению дисбактериоза. Тогда появляется опрелость, белые выделения с резким запахом и зуд. У здоровой женщины не должно выделений.

Дисбактериоз влагалища активируется зимой. Тогда у женщин ослабевает иммунитет из-за смены погоды. Микрофлора нарушается постепенно, первые сигналы дает за неделю.

Об этом рассказывает Татьяна Михайлюк, гинеколог из Харькова.

"Микрофлора влагалища у каждого своя. В ней есть лактобактерии, бифидобактерии и другие микроорганизмы. Когда женщина здорова, их численность контролируется друг другом. Может быть, что женщина только избавилась дисбактериоза, как через несколько дней он появляется вновь. Дело в том, что ее микрофлора и мужчины не подходят друг другу. У мужчины может быть прочнее иммунная система, поэтому инфекция не проявится. Поэтому надо сдавать анализы и назначать лекарства обоим партнерам", - рассказывает Татьяна Михайлюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как нужно проверять подвижность мышц у ребенка

Микрофлора влагалища может измениться из-за нарушения гормонального фона. На это влияет нерегулярная половая жизнь, частая смена партнеров, беременность, роды, аборты, нарушения цикла, половое созревание и менопауза.

Быстрее диагностируют дисбактериоз по технологии Фемофлор.

У женщины берут мазок на цепную реакцию на определение паразитов. В пробирку с щелочной средой запускают выделения.

Благодаря этому анализу можно увидеть, к которому антибиотика обнаружены микроорганизмы чувствительны.

Без лечения болезнь перерастет в воспаление матки.

Чем лечат дисбактериоз:

1. Препараты для уничтожения патогенных микроорганизмов и восстановления микрофлоры

2. Противогрибковые свечи и таблетки.

3. Свечи с бифидобактериями для повышения иммунитета

Обычная поваренная соль и розовая гималайская по пользой для здоровья ничем не отличается.

Не вся розовая соль - гималайская. Такого же цвета бывает также крымская, чилийская и австралийская. Подробнее далее в статье.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали инфекцию, которой мужчины незаметно заражают женщин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 21096
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 9846
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 7371
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 5292
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима Просмотров: 4518
Здоровье
Рассказали, как нужно проверять подвижность мышц у ребенка
Рассказали, как нужно проверять подвижность мышц у ребенка
 Просмотров: 63
15 факторов, которые влияют на сексуальное желание
15 факторов, которые влияют на сексуальное желание Просмотров: 1107
Британские ученые настаивают на смягчении предупреждающих надписей на электронных сигаретах
Британские ученые настаивают на смягчении предупреждающих надписей на электронных сигаретах Просмотров: 117
Что надо есть, чтобы улучшить настроение на день
Что надо есть, чтобы улучшить настроение на день Просмотров: 1377
В "Слуге народа" заговорили о легализации марихуаны
В "Слуге народа" заговорили о легализации марихуаны Просмотров: 288
Больше всего комментируют
4
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
3
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
2
Маруся Звиробий проходит по делу как свидетель - адвокат
2
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
Голосов: 322
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua