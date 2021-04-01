Могу спрашивать у тела клиента о глубоком и сокровенном - кинезиолог, психолог

С различными запросами обращаются чаще женщины. Если работа приносит результат, то ходить прекращают Фото: Наталия Соколан

Мышцы всегда указывают на физическое и эмоциональное состояние организма человека. Разобраться с причинами симптомов, вылечить телесные и психологические недуги помогает направление работы с телом человека - кинезиология. Кинезиолог 37-летний Константин Мищенко рассказал журналу "Країна" об особенностях своей работы и дал советы, как снизить нагрузку от хронического стресса в наше время.

"Я работаю через эмоции человека. На базовую эмоцию, которая стоит за проблемой, наталкиваюсь, как правило, сразу. Ее показывает тело. Имею профессиональный навык - за минуту подстроить свою нервную систему к нервной системе клиента. Далее могу спрашивать у тела что угодно в контексте ситуации и запроса человека. Если дает согласие, то могу узнать что-то глубокое, сокровенное", - рассказывает кинезиолог.

С различными запросами обращаются чаще женщины. Если работа приносит результат, то ходить прекращают. Бывает, клиент возвращается, чтобы точечно поработать с конкретным запросом. В целом, приходят люди в непростые периоды жизни.

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"Клиентка рассказывала о напряженных отношениях с мужем. Начал тестировать. По накалу стояла тревожность и страх быть брошенной. Вернулись в то время, когда ей было 3-5 лет. Оказывается, родители часто были в командировках, оставляли ее надолго. Вспомнила картинку, как плакала маме в спину. По претензии к мужу стояли чувство безопасности, тревоги. Женщина требовала от него поддержки, а он не такой, как ей хотелось бы. С другой стороны она не могла позволить ему контролировать свою жизнь. Потому что нужно быть целостной, сильной. Убрали потребность в безопасности и контроле. Напряжение в отношениях с мужем начало уменьшаться", - говорит Константин Мищенко.

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