Лишился ли Владимир Зеленский иллюзий относительно России - самое важное в журнале "Країна"

"Каждый президент Украины неизбежно теряет иллюзии в отношении Москвы. За исключением четвертого, такая эволюция произошла со всеми, - говорит в интервью журналу "Країна" журналист и публицист Павел Казарин. - Владимир Зеленский запретил пророссийские телеканалы и ввел санкции против Медведчука. А в 2019 году собирался договариваться с Путиным посередине. Тоже начинает избавляться от опасных иллюзий, что с Россией возможен компромисс. До конца года поймем, происходит ли эволюция. С одной стороны, Зеленский вводит санкции против партии Кремля, а с другой - в его офисе работают люди с лагеря антимайдана, например Олег Татаров. СБУ объявляет подозрение Шарию, но продолжаются дела против Рифмастера и Стерненко".

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