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четверг, 01 апреля 2021 11:26

Лишился ли Владимир Зеленский иллюзий относительно России - самое важное в журнале "Країна"

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"Каждый президент Украины неизбежно теряет иллюзии в отношении Москвы. За исключением четвертого, такая эволюция произошла со всеми, - говорит в интервью журналу "Країна" журналист и публицист Павел Казарин. - Владимир Зеленский запретил пророссийские телеканалы и ввел санкции против Медведчука. А в 2019 году собирался договариваться с Путиным посередине. Тоже начинает избавляться от опасных иллюзий, что с Россией возможен компромисс. До конца года поймем, происходит ли эволюция. С одной стороны, Зеленский вводит санкции против партии Кремля, а с другой - в его офисе работают люди с лагеря антимайдана, например Олег Татаров. СБУ объявляет подозрение Шарию, но продолжаются дела против Рифмастера и Стерненко".

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №13 (566) от 1 апреля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
01
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