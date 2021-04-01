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четверг, 01 апреля 2021 16:33

Культуру объятий формируйте с детства. Иначе будет напряжение в отношениях с подростком - кинезиолог

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Культуру объятий формируйте с детства. Иначе будет напряжение в отношениях с подростком - кинезиолог
Кинезиолог использует различные техники и методики, чтобы вернуть человека в осознанность Фото: предоставлено героем материала

Можно быстро подстроиться собственной нервной системой к нервной системе клиента. А потом спрашивать у тела что угодно в контексте ситуации и запроса человека. Можно узнать что-то глубокое, сокровенное, если клиент не против. Об этом журналу "Країна" рассказывает кинезиолог 37-летний Константин Мищенко. Он дает советы, как снизить нагрузку от хронического стресса.

Во время карантина и пандемии многие люди обращаются в состоянии тревожности, с паническими атаками. Кинезиолог использует различные техники и методики, чтобы вернуть человека в осознанность.

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"Людям в состоянии тревоги полезно гулять, выполнять физические упражнения. Можно есть шоколад. Он повышает уровень эндорфинов. Полезно обниматься. Но навык и культуру объятий нужно формировать с детства. Если родители не обнимали никогда ребенка, а в подростковом возрасте решили это делать, то, конечно, столкнутся с негативом, напряжением в отношениях. Прогулки - это скорее о времени, определенной синхронизации, ритме, дыхании. Хотя можно так разнервничаться, что не успокоишься. Или накроет паническая атака и ты просто не сможешь выйти на улицу. Но ходить полезно. Проходить ежедневно 10 тысяч шагов - хороший маркетинговый ход, который китайцы придумали для продажи фитнес-браслетов", - говорит специалист.

Читайте полную версию в журнале "Країна".

Мышцы всегда указывают на физическое и эмоциональное состояние организма человека. Разобраться с причинами симптомов, вылечить телесные и психологические недуги помогает направление работы с телом человека - кинезиология. Кинезиолог 37-летний Константин Мищенко рассказал об особенностях своей работы и дал советы, как снизить нагрузку от хронического стресса в наше время.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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01
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