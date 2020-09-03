Как уменьшить тягу к сладкому

Тягу к сладкому уменьшает греческий йогурт. Фото: ukrhealth.net

Часто с желанием поесть сладкого трудно бороться. Следствием могут набор веса и развитие серьезных заболеваний. Количество потребляемого сахара нужно контролировать.

Как это сделать пишет Medical Daily.

Недостаток сна может влиять на аппетит, увеличивая производство гормона голода. Если спать меньше рекомендованных 8:00, то в течение дня усиливается тяга к еде.

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Много сахара может поступать из с салатных заправок и хлеба. Через такие добавки может развиться привыкание к этим продуктам, благодаря влиянию сахара в систему вознаграждения в мозге.

Лучше выбирать малые куски и смаковать, а не есть огромные порции сладостей. Именно они вызывают тягу к сладкому.

Для здорового употребление сладких блюд, замените ароматизированный йогурт. Его же подсластить свежими фруктами. И не покупать сладкие напитки - безалкогольные газированные или энергетические напитки.

Есть больше белка. Кроме жиров, белок тоже усваивается медленнее, чем углеводы. Если вы употребляете в основном углеводную пищу, с недостаточным количеством белка, она будет перевариваться быстрее и вызовет повышение уровня сахара в крови. После этого он резко падает и хочется сладкого. Белок поможет этого избежать.

Брокколи, брюссельская капуста, цветная и обычная капуста улучшают здоровье сосудов. Это установили австралийские ученые после исследования 700 женщин. Они ежедневно ели 45 граммов крестоцветных овощей - стакан брокколи или ½ стакана сырой капусты. Поэтому имели здоровые сосуды. Накопление жировых отложений кальция на аорте является причиной заболевания сосудов, является фактором сердечного приступа и инсульта.