Как уменьшить тягу к сладкому

Часто с желанием поесть сладкого трудно бороться. Следствием могут набор веса и развитие серьезных заболеваний. Количество потребляемого сахара нужно контролировать.
Как это сделать пишет Medical Daily.
Недостаток сна может влиять на аппетит, увеличивая производство гормона голода. Если спать меньше рекомендованных 8:00, то в течение дня усиливается тяга к еде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали блюдо завтрака, которая снижает уровень сахара
Много сахара может поступать из с салатных заправок и хлеба. Через такие добавки может развиться привыкание к этим продуктам, благодаря влиянию сахара в систему вознаграждения в мозге.
Лучше выбирать малые куски и смаковать, а не есть огромные порции сладостей. Именно они вызывают тягу к сладкому.
Для здорового употребление сладких блюд, замените ароматизированный йогурт. Его же подсластить свежими фруктами. И не покупать сладкие напитки - безалкогольные газированные или энергетические напитки.
Есть больше белка. Кроме жиров, белок тоже усваивается медленнее, чем углеводы. Если вы употребляете в основном углеводную пищу, с недостаточным количеством белка, она будет перевариваться быстрее и вызовет повышение уровня сахара в крови. После этого он резко падает и хочется сладкого. Белок поможет этого избежать.
Брокколи, брюссельская капуста, цветная и обычная капуста улучшают здоровье сосудов. Это установили австралийские ученые после исследования 700 женщин. Они ежедневно ели 45 граммов крестоцветных овощей - стакан брокколи или ½ стакана сырой капусты. Поэтому имели здоровые сосуды.
Накопление жировых отложений кальция на аорте является причиной заболевания сосудов, является фактором сердечного приступа и инсульта.
Комментарии