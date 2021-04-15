Болезнью "монархов" заболеть может каждый

От гемофилии не застрахован никто. Фото: pexels-r-fera

17 апреля в мире отмечают день борьбы с гемофилией. Цель - привлечь внимание общественности, власти, медицинского сообщества к проблемам с которыми ежедневно сталкиваются больные этим недугом.

Гемофилия - наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. Возникает из-за изменения одного гена в хромосоме X. Симптомы заболевания в большинстве случаев появляются в раннем детстве на 4 - 5 день жизни новорожденного.

В народе гемофилией называли "болезнью монархов", из-за предположения, что она возникает в результате инцеста, который был популярен среди правящих династий. От этой болезни страдал сын последнего монарха Российской империи Николая II - Алексей.

Симптомы:

- слабость, гипотензия в вертикальном положении тела, учащенные сердцебиение и дыхание;

- значительное количество гематом, происхождение которых не имеет очевидного объяснения, колики, боль, треск, жар, отеки скованность в суставах;

- головная боль, ригидность затылочных мышц, рвота, вялость, раздражительность и синдром поражения спинного мозга

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- кровавая рвота, дегтеобразный жидкий стул, выделение яркой красной крови из прямой кишки, боли в животе;

- выделение крови с мочой, почечная колика;

- безосновательны носовые кровотечения или кровотечения в слизистых оболочках ротовой полости, кровохарканье, одышки.

При том, что недуг является наследственным от него не застрахован никто. В каждом третьем случае у ребенка фиксируется первое проявление болезни в семье - как результат спонтанной мутации генов. Поэтому при первых симптомах следует обратиться к гематологу.

Гемофилия не лечится до конца, но считается редкой болезнью. Ее распространенность в большинстве европейских стран составляет 13-18 случаев на 100 тыс. мужского населения. Первопричина болезни не устраняется. Однако ход можно полностью контролировать с помощью введения пациенту инъекций недостающего фактора свертывания крови, который выделяют из донорской крови. Из-за чего больные гемофилией требуют особого внимания и ухода.

В мире насчитывается более 7000 различных видов редких заболеваний и расстройств. Если собрать всех людей с такими болезнями в одной стране, она стала бы третьей по численности населения на планете.