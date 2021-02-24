Как пережить весеннее обострение болезней

Чтобы не допустить обострений, следует постоянно наблюдать за каждым из заболеваний. Фото: Karolina Grabowska from Pexels

Аллергия, депрессия, гастрит, бронхит, гипертония - болезни, которые обостряются весной. Из-за температурных перепадов, истощенной иммунной системы и авитаминоза страдают все, кто имеют хронические заболевания. Улучшить состояние поможет нормализация веса, сбалансированное питание и спорт.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Марина Красникова, столичный семейный врач.

"От простуды и вирусных инфекций хронические болезни могут обостряться. Или накладываться на старые патологии. Например, к гипертонии добавиться астма или сахарный диабет, гастрит или другие", - говорит Марина Красникова.

Депрессивные состояния возникают из-за недостатка солнца и снижения количества витамина D. Присущие молодежи, но не редкость и у людей старшего возраста. Кризисный период может длиться от двух недель до месяца.

"Это состояние не исчезнет благодаря шоколадкам, чаю с травами или фильмам. Нужно лечение препаратами. Важно не стесняться, а обратиться к семейному врачу, психологу или психотерапевту. У человека может быть как депрессия, так и замаскированное заболевания, например, щитовидной железы, или анемия", - добавляет Красникова.

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Метеозависимые и гипертоники переносят весну труднее всех. Резкие перепады температуры воздуха и влажности влияют на артериальное давление, нарушается мозговое кровообращение. Из-за этого возникают головные боли, головокружение, снижается работоспособность.

"Чтобы предупредить скачки давления, необходимо постоянно принимать препараты, назначенные врачом. А не только тогда, когда стало плохо. Лучше употреблять минимальные дозы поддерживающих лекарств, чем максимальные - при повышении давления", - добавляет врач.

Состояние организма улучшает нормализация веса. Благодаря этому уменьшается риск возникновения метаболического синдрома. Когда одновременно развивается гипертония, сахарный диабет и ожирение. Следует постоянно наблюдать за каждым из заболеваний, чтобы не допустить обострений. Избегать стрессов, которые ухудшают состояние и придерживаться здорового образа жизни.

Ученые обнаружили, что артериальное давление повышают энергетические напитки. Это, в свою очередь, приводит к высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.