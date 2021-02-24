Как пережить весеннее обострение болезней

 
Ексклюзивы
1/5
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 360
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2088
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 468
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1431
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3717
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 909
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2466
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 567
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Фото
Все фото
3
3
2
17
1
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Видео
Все видео
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Интервью
1/5
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 360
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 270
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 468
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 729
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 720
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 02:28

Как пережить весеннее обострение болезней

  Комментировать
Как пережить весеннее обострение болезней
Чтобы не допустить обострений, следует постоянно наблюдать за каждым из заболеваний. Фото: Karolina Grabowska from Pexels

Аллергия, депрессия, гастрит, бронхит, гипертония - болезни, которые обостряются весной. Из-за температурных перепадов, истощенной иммунной системы и авитаминоза страдают все, кто имеют хронические заболевания. Улучшить состояние поможет нормализация веса, сбалансированное питание и спорт.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Марина Красникова, столичный семейный врач.

"От простуды и вирусных инфекций хронические болезни могут обостряться. Или накладываться на старые патологии. Например, к гипертонии добавиться астма или сахарный диабет, гастрит или другие", - говорит Марина Красникова.

Депрессивные состояния возникают из-за недостатка солнца и снижения количества витамина D. Присущие молодежи, но не редкость и у людей старшего возраста. Кризисный период может длиться от двух недель до месяца.

"Это состояние не исчезнет благодаря шоколадкам, чаю с травами или фильмам. Нужно лечение препаратами. Важно не стесняться, а обратиться к семейному врачу, психологу или психотерапевту. У человека может быть как депрессия, так и замаскированное заболевания, например, щитовидной железы, или анемия", - добавляет Красникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изжога и покалывание в ногах - о чем сигнализируют эти симптомы перед сном

Метеозависимые и гипертоники переносят весну труднее всех. Резкие перепады температуры воздуха и влажности влияют на артериальное давление, нарушается мозговое кровообращение. Из-за этого возникают головные боли, головокружение, снижается работоспособность.

"Чтобы предупредить скачки давления, необходимо постоянно принимать препараты, назначенные врачом. А не только тогда, когда стало плохо. Лучше употреблять минимальные дозы поддерживающих лекарств, чем максимальные - при повышении давления", - добавляет врач.

Состояние организма улучшает нормализация веса. Благодаря этому уменьшается риск возникновения метаболического синдрома. Когда одновременно развивается гипертония, сахарный диабет и ожирение. Следует постоянно наблюдать за каждым из заболеваний, чтобы не допустить обострений. Избегать стрессов, которые ухудшают состояние и придерживаться здорового образа жизни.

Ученые обнаружили, что артериальное давление повышают энергетические напитки. Это, в свою очередь, приводит к высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как пережить весеннее обострение болезней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 21952
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 11358
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 8568
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 7380
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 7335
Здоровье
На Житомирщине первую вакцину от Covid-19 получил анестезиолог
На Житомирщине первую вакцину от Covid-19 получил анестезиолог Просмотров: 9
Нашли новый способ борьбы с головной болью
Нашли новый способ борьбы с головной болью Просмотров: 1017
Готовность украинцев к вакцинации резко снижается - кода в государстве выработается коллективный иммунитет против Covid-19
Готовность украинцев к вакцинации резко снижается - кода в государстве выработается коллективный иммунитет против Covid-19
 Просмотров: 252
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
3
 Просмотров: 486
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
 Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 168
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть