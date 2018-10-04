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понедельник, 08 октября 2018 07:56

"Женщины утром просыпаются с припухшими красными веками"

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- Нарощенные ресницы выглядели неестественно. Хотя в салоне я просила сделать их без эффекта театрального грима, - говорит 22-летняя Марина Лихунова из Киева. - На следующий день начали выпадать вместе с моими ресницами. Появилось покраснение, веки пекли. Пришлось снять наращивания.

Повреждение век может ощущаться и после первого наращивания и после длительного.

- При этой процедуре нагрузка на ресницы колоссальная, - говорит столичный дерматолог Марина Анфилова, 39 лет. - На натуральные цепляют искусственные. Они тяжелые. Это как на волосы прикрепить 20-килограммовую гирю. Конечно, под такой тяжестью ресницы выпадают. Часто используют некачественные материалы. Чтобы удешевить процедуру берут несертифицированные.

В случае несоблюдения правил может возникнуть аллергическая реакция или химические ожоги.

- Женщины утром просыпаются с припухшими красными веками. Причина повреждений - аллергия или контактный дерматит. Тогда веки краснеют, отекают, появляется сыпь. Вокруг глаз кожа становится грубой, сухой. Может возникать зуд, пузырьки. В таком случае обязательно нужно обратиться за консультацией к дерматологу.

Для лечения назначают стероидные и противовоспалительные препараты.

- Ориентировочный срок лечения от семи до 14 дней. Все зависит от тяжести заболевания. Иногда достаточно просто снять накладные ресницы, убрать раздражитель. В сложных случаях лечение длится несколько месяцев. В сложнейших ситуациях назначают гормоны. Если запустить болезнь, то возникают осложнения. Есть угроза ухудшения зрения. Тогда уже нужно обращаться за помощью к офтальмологу. Во время лечения не рекомендуется пользоваться декоративной косметикой.

- Если хоть раз возникли осложнения, наращивать ресницы не рекомендуется. Ситуация может повториться. Людям, которые имеют болезни глаз, эта процедура противопоказана, - говорит Марина Анфилова.

Автор: Василина КОПЫТКО
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08
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