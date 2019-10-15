Ждут новые смертельные виды гриппа

В октябре в Украине начался эпидемический сезон. Продлится до мая. Предполагается распространение четырех штаммов гриппа - "Колорадо", "Пхукет", "Канзас" и "Брисбен". С двумя последними украинцы еще не сталкивались. Они могут быть смертельны для детей, пенсионеров, больных диабетом, сердечными и легочными болезнями. Им советуют обязательно вакцинироваться.

- Любой штамм гриппа опасен в помещении. На улице он не так легко передается от прохожих, - объясняет столичный терапевт Марина Шинкарь, 39 лет. - Надо быть готовым всем, потому что в прошлом году заболели почти 100 тысяч украинцев. Из них 64 умерли. Экономнее и действеннее вакцинироваться. Делать прививки стоит до начала роста заболеваемости. Хотя можно и на протяжении всего сезона, ведь иммунитет вырабатывается через две недели.

В Украину завезли препараты "Ваксигрип тетра", производства французской компании "Санофи пастер" и "Джиси флю" с корейского предприятия "Грин Кросс Корпорейшн". Цену определят аптечные сети. Стоят примерно 200-300 грн. Бесплатны для детей и медиков. Перед процедурой следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать аллергии. Вакцину покупают в аптеке, а прививки делают в больнице.

- Когда вакцины еще не было, а вы уже заразились вирусом, не сбивайте температуру до 38 градусов. Чем она выше, тем лучше организм борется. Снижая ее - ослабляете иммунитет.

От гриппа защищает капуста

- Я не доверяю тем привозным ампулам. Знаю собственные средства, чтобы не заболеть гриппом, - делится Ольга Жулина, 52 года, из села Панфилы Яготинского района Киевской области. - В чай всегда бросаю лимон, так как содержит фитонциды. Они убивают бактерии и вирусы. Они также в чесноке и луке, но многие не переносят их запаха. Поэтому лучше порезать лимон с кожурой и полить 150 граммами меда.

Чтобы был не очень кислый, его надо на минуту положить в кипяток.

Кроме лимона, витамина С много в брокколи, капусте и болгарском перце.