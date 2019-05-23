Заложенность носа вызывают зубные пломбы с цинком

- Заложенный нос опасно греть вареными яйцами, мешочками с солью или песком. Набухшие воспаленные ткани и так переполнены жидкостью. При нагревании она расширяется, - объясняет столичный отоларинголог Юрий Шестаков, 50 лет. - Ношение шапки или шарфа не защитит от болезни.

С насморком к врачу следует обратиться, если он часто повторяется. Сопровождается болью в горле или ухе, повышенной температурой. Выделения из носа продолжаются более 10 дней.

- Надо найти причину, а не вслепую капать сосудосуживающими препаратами. У меня была пациентка, у которой из носа текло через зубную пломбу. Стоматолог пробил верхушку корня, который часто находится в дне носовой пазухи. Кроме того, в некоторые пломбы добавляют цинк. Его любят грибки. Впоследствии в пазухе они размножаются, обрастают пломбу и формируют грибковое тело. Оно лежит там годами и вызывает хронический гайморит. Тогда возникают выделения из носа с гнойным запахом. Мучает головная боль и повышается температура.

Грибковое тело нужно удалять, чтобы не вызвало появления полипов. Если они уже есть, делают операцию.