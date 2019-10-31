22 октября в столичном Институте сердца впервые в Украине киевлянину 46-летнему Вячеславу Вожженко вживили искусственное мини-сердце.

Занимает меньше места в груди, но больше перекачивает крови. Для его установки не требуется разрезать грудную клетку, как раньше. Теперь делают небольшое отверстие. Вячеслав Вожженко - шестой пациент с механическим сердцем в Украине, но первый с мини-разрезом.

- Чистил зубы и начал задыхаться. Сердце болело 10 лет, но такого еще не было. На операцию согласился, потому что не мог ждать, - рассказывает Вячеслав Вожженко. - Врачи сказали, что проблема в перенесенных на ногах простудах и гриппе.

Сердце пациента не вырезали. Оно есть в груди, но не бьется. Вместо него работает механическое. Выглядит, как нашпигованная электроникой маленькая коробка. Работает, как насос, перекачивающий кровь. Пульса нет. Устройство стоит 4 млн грн, которые выделили из госбюджета. Аппарат привезли из США. Операция длилась 3 часа.

- Мы ее впервые делали с мини-доступом. Разрезали грудь над аортой и сбоку возле руки для подключения аппарата. Не раскрывали всю грудную клетку, - рассказывает 54-летний Борис Тодуров, директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины. - Половину времени пациент был подключен к аппарату искусственного кровообращения. Мини-сердце маленькое и плоское. Уместится на детской ладони. Оно не занимает в грудной клетке много места. Но гораздо больше прокачивает крови, чем предыдущее поколение механических сердец.

Такой аппарат - единственная возможность пациентам дождаться пересадки сердца от донора. Ожидают трансплантации в Институте сердца - 56 пациентов. Все до 30 лет. В Украине новое сердце ждут 300 человек.