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"Внучке в легких сделали три дырки"

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- После лечения воспаления легких в столичной больнице моя внучка заново училась ходить. Не хватает слов, чтобы рассказать, как с ней обращались наши "профессионалы", - говорит Виктор Слободинюк, 52 года, из Киева. - Приехали с пневмонией, а после выписки не могла ногами перебирать. Дышала только на сорок процентов. Здоровье ей там подорвали капитально.

В апреле этого года у 5-летней Александры Яцулы повысилась температура и появились хрипы в легких. Их обнаружили родители-врачи. Пробовали сбивать температуру, не удалось. На третий день вызвали "скорую".

- Машина не приехала, сказали самим везти в больницу. Там сделали флюорографию. Не установив причину, сразу начали капать антибиотики. "Посадили" иммунитет. Девочка раньше не болела, а теперь стала слабая. Через несколько дней в легких начала набираться жидкость. Поставили дренажные трубки. Вышло пол-литра.

Девочке делали через день бронхоскопию под общим наркозом. Брали жидкость на анализ. В горло вводили трубку с камерой на конце, чтобы определить состояние легких.

- Надо руки поотбивать, как они брали анализы, - продолжает Слободинюк. - Занесли инфекцию во время промывки дренажа и образовалось три дырки в легких. Манипуляции делал сын заведующей. Как можно удержаться, когда ребенок задыхается, а он стоит и смеется. Я там был, и меня даже трясло, так за ребенка испугался. Мы подняли крик, так он вставил трубку назад, но неправильно. И слизь ушла из правого легкого, которое не работало, в левое здоровое. Так нам позже сказали другие врачи.

В столичной больнице девочка провела два месяца. Полтора из них - в реанимации. С родителями могла быть только днем.

- Боялась оставаться сама с тех пор, как увидела, что вывозят накрытую простыней мертвую девочку. Не успокоилась и тогда, когда к ней в плату перевели другого ребенка, который просто лежал под аппаратом искусственной вентиляции легких. Говорила, что боится ночи, чтобы и этот не умер рядом.

Врачи на консилиуме поставили диагноз "иммунодефицит". Родители не соглашались, потому что до этого пятилетний ребенок был здоров, имел все прививки.

- Почти месяц стоял катетер возле шеи. Медики уже не могли даже анализ с него набрать. Давал температуру до 40 градусов, потому что началось воспаление.

Врачи согласились перевести ребенка в другое медучреждениея по выбору родителей, но при условии, что не берут на себя за это никакой ответственности.

- Израильскую клинику нашел в интернете, пока сидел под дверью в реанимации, - говорит Виктор Слободинюк.

- Александра к нам поступила в крайне тяжелом состоянии. Не ела, не пила, была прикована к постели. Ослабленные руки и ноги выглядели, как спички. Это была катастрофа, - говорит Юрий Раньков, 53 года, педиатр, медицинский директор Первого медицинского центра Тель-Авива. - У нее был сепсис, воспаление легких, ущемление правого легкого и воспаление пленки, обволакивающей легкие. В результате приема агрессивных антибиотиков ослаблена микрофлора кишечника.

В первые полчаса сделали рентген и взяли анализ крови. Иммунодефицит не подтвердили. Отменили прием антибиотиков. Основным лечением стала физкультура. Помогала расправиться зажатым легким. Способствовала тому, чтобы запустились собственные запасы энергии организма в борьбе с болезнью и скорейшему его восстановлению. К ребенку не подходил никто из медперсонала, кроме врача, потому что в Украине была запугана большим количеством медицинских процедур.

- Ребенок много недель провел в постели. Врачи запрещали ему вставать и двигаться. Были атрофированы мышцы ног. Чтобы вернуть их в норму, был необходим массаж.

Пробыла в больнице три недели. В месяц вернулась домой. И снова в Израиль - на первый курс реабилитации. Продолжался месяц. Для восстановления легких был необходим горный или морской воздух. Александра снова училась ходить и начала самостоятельно дышать. Возобновилась мышечная сила в руках и ногах. После выписки назначили занятия с реабилитологами и физиотерапевтами, чтобы укрепить ослабленный организм. Сейчас девочка готовится еще к одной поездке в Тель-Авив на вторую реабилитацию. При успешном ее прохождении Александра будет здоровой и сможет пойти в школу, как и остальные ее сверстники.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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