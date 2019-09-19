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пятница, 20 сентября 2019 05:20

В санатории "Медоборы" псориаз лечат голубой глиной

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Проблема лечения псориаза достаточно актуальна не только в Украине, но и в мире. Причина заболевания до конца не выяснена, поэтому врачи преимущественно сосредотачиваются на преодолении симптомов.

"Медоборы" - одно из немногих украинских заведений, которое занимается лечением больных псориазом. К псориазу в санатории подходят индивидуально и комплексно. В качестве основного средства используют сероводородные ванны, голубую глину со светолечением. При необходимости применяют медикаменты. Все это проходит на фоне общего оздоровления — массажа, физпроцедур, ЛФК, очищения кишечника, аромопсихотерапии.

— Основа такого лечения — помочь организму стимулировать собственные резервы и побороть заболевания естественным путем, — говорит главный врач санатория Василий Мартынюк. — Для этого мы разработали четыре большие программы: программа похудения, антиаллергическая детокс-программа, антицеллюлитная программа улучшения свойств кожи. Длятся они три-семь дней. Под каждую программу специалисты санатория подготовили комплекс процедур и специальное питание, что усиливает эффект курса.

Удачное сочетание природных лечебных факторов — сероводородных вод и голубой глины, с традиционными методами физиотерапии, обеспечивает стойкий эффект в лечении псориаза различных форм.

ОДО "Санаторий "Медоборы". Тернопольская область, Теребовлянский район,

с.Конопковка

0(3551) 2 22 67,

0(50) 437 50 13, 0(50) 611 40 33

www.medobory.com.ua

[email protected]

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