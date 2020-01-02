Ушную пробку размягчают растительным маслом

- Ушная сера - не болезнь, а признак здоровья. Но она не должна вытекать, - говорит столичный отоларинголог Валерий Сологуб, 50 лет. - Сера смазывает ушные каналы, защищает от грибков и бактерий. Собирает на себя вредные вещества и выводит через слуховой проход.

Не советует ежедневно чистить уши.

- Ватные палочки стирают защитную оболочку, ухо становится восприимчиво к инфекциям, - объясняет врач. - Удаляя лишнюю серу, человек нарушает природный механизм самоочищения, раздражает кожу. Частая чистка - сигнал для организма производить серы больше.

Особенно опасны чистки палочками, которые трамбуют серу вглубь уха. Так у барабанной перепонки образуется серная пробка. Человек ее не чувствует.

Слуховой проход очищается сам при мытье головы. Если серы накопилось много, можно после душа протереть уши ватными жгутами без палочек.

- Если серная пробка забила проход, следует ее размягчить, - советует врач. - Перед сном в пипетку набрать обычного растительного масла и капнуть в ухо. Протереть ватным тампоном и промыть водой. Так следует делать раз в неделю.