Украинке с донорским сердцем пересадили почку

- Ксении Щиголь, которая имеет донорское сердце, пересадили почку. Это первая в Украине такая операция. Орган отдал отец, — рассказывает 44-летний Сергей Бочарников, уролог-трансплантолог, заместитель главного врача Национального института хирургии и трансплантологии им. Александра Шалимова.

35-летнюю Ксению Щиголь из Николаева прооперировали 11 марта. Выписали домой через девять дней. Донорское сердце она получила в 2017-м в Индии.

— В 2012 году у меня диагностировали острый лейкоз, рак крови. Прошла 24 курса химиотерапии. И сердце сдало, — рассказывает Ксения. — Единственным спасением была трансплантация. Мне пересадили сердце погибшей в аварии 17-летней индианки.

- А осенью прошлого года ухудшились результаты анализов. Распухли ноги, лицо. В организме было более 10 литров воды. Еще и подхватила бронхит, пила сильные антибиотики. Врачи говорят, они могли повлиять на почку. Или — попытка перейти с оригинального препарата для сердца на аналог. Сначала думали, что это — отторжение органа, направили в столичный Институт сердца. На обследовании обнаружили проблемы с почкой. Назначили гемодиализ - процедуру очищения крови. Его проходила четыре месяца. Постоянно пила иммунодепрессанты, чтобы организм не отторг сердце. Была угроза, что перестанет работать, потому что эти препараты вымываются во время диализа. Врачи сказали, что спасти может только пересадка почки.

Оба родителя Ксении подошли для донорства. У матери было высокое давление, поэтому почку отдал отец — Сергей Науменко, 57 лет. Операцию провели бесплатно, в рамках государственной программы по трансплантации. Такая стоит 324 тыс. грн. За деньги, которые помогли собрать люди, семья докупила лекарства.

- Около месяца нас с отцом готовили к операции, - продолжает Ксения Щиголь. — У него был повышенный сахар. Ждали разрешение от эндокринолога. Мне сделали полное обследование сердца. Врачи должны были понять, какую дозу анестезии выдержу.

— Две бригады хирургов оперировали три часа. Одна изымала донорский орган у отца, вторая проводила трансплантацию, - говорит Сергей Бочарников. — Пересаженные почки в среднем служат 10-12 лет. Одна пациентка с донорским органом прожила 28 лет. При соблюдении рекомендаций, почка Ксении будет работать долго. Полгода ежемесячно нужно делать общий анализ крови, мочи, УЗИ пересаженных органов. Далее — дважды в год.

Многие пациенты после трансплантации живут активно. Главное — регулярно принимать лекарства.

Ксении Щиголь через три месяца можно будет заниматься на тренажере-велосипеде.

Медики советуют отказаться от соленых, жирных и копченых блюд. Категорически запрещен грейпфрут. Он снижает концентрацию препаратов в организме.

Ежедневно Ксения принимает более 20 препаратов — для защиты от инфекций, снижения уровня холестерина в крови, поддержки донорских органов.

— Еще чувствую слабость в ногах. Первые полтора месяца был цистит. Врачи не могли понять, чем вызван, бактериальный посев был чистый. Сейчас немного нестабильное содержание препаратов, которые принимаю для неотторжения органов. Поэтому анализы сдаю каждые две недели. Ежемесячно прохожу компьютерную томографию и ультразвуковую диагностику. Терапия не изменилась, препараты для донорского сердца и почки одинаковые. Основными обеспечивает государство бесплатно, на некоторые имею 50-процентную скидку.

Ксении помогают выздоравливать 14-летний сын Иван и муж 36-летний Александр, работает строителем.

— В Индии сказали: "Мы тебя спасали не для того, чтобы засела в коконе. Должна жить, как здоровый человек". То же повторили в институте Шалимова. Переоценила много вещей. Каждый день просыпаюсь с мыслью: дай Бог, чтобы новые органы дольше поработали, — говорит Ксения. В Николаеве возглавляет общественную организацию "Национальное движение "За трансплантацию". Помогает больным, нуждающимся в донорских органах.

- Ежегодно пересаживаем до 60 почек, - говорит Сергей Бочарников. — Важно, чтобы заработала и трупная трансплантация. Потому что многие пациенты не имеют возможности получить орган от родственников.