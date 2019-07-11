У метеочувствительных ноют суставы и мышцы

— По вечерам так ноют колени, что хочется на стену лезть. Не могу найти места, где бы прислониться, — говорит Нина Мартынчук, 57 лет из города Подольск Одесской области. — Так мой организм реагирует на смену погоды. Чем бы ни мазала - бесполезно. Только намоченная в водке белая лилия успокаивает. Как только чувствую первые признаки нытья, сразу намазываю ею и заматываю полотенцем. Стараюсь не двигаться.

— Людям с высоким или низким давлением, со стенокардией либо после инфаркта портит жизнь и жара, и дождь. Они как барометры, которые предсказывают погоду лучше, чем гидрометцентр, — рассказывает Вадим Краснов, 40 лет, столичный терапевт. — Метеочувствительность не у всех людей проявляется мигренью. Часто ноют суставы и мышцы.

Для точного подтверждения диагноза надо разобраться — есть проблемы с суставами или это хроническое заболевание. Если все в порядке, тогда причина в болевом расстройстве. Суставы болят, потому что мягкие ткани вокруг них имеют много болевых рецепторов. Если они дают сбои от метеорологических изменений, возникает боль.

— На стенках сонной артерии есть антенны, улавливающие погодные изменения. Если давление в сосудах внезапно падает, срабатывает рефлекс ограждения организма от остановки кровообращения. Такие процессы происходят в организме и на потепление, и на похолодание.

Обезболивающее не поможет. Нужны препараты, снижающие повышенную активность нервной системы и болевых рецепторов. Их назначает врач.

— В селах людям легче пережить перепады погоды. В городах жители с более слабым иммунитетом. Здесь нарушен природный водообмен. Дождевая вода не уходит в землю, а испаряется. Поэтому в городе труднее переносить холод и жару.

Для восстановления бодрости надо не только вдоволь отдыхать, но и давать нагрузку на организм. Делать зарядку дома или трижды в неделю заниматься в спортзале. Придадут энергии контрастный душ или ванна с эфирными маслами лимона, апельсина или грейпфрута.