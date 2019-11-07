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понедельник, 11 ноября 2019 00:20

Травяные целебные средства надежно избавят от геморроя

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- Мучился колитом много лет. Не помню, жил ли когда-то без запоров, - говорит 60-летний Юрий Муха из Глухова Сумской области. - Как следствие - заработал геморрой. Боли были ужасные. Когда начались кровотечения, стал искать помощь.

При геморрое расширяются вены прямой кишки и образуются геморроидальные узлы. Многие люди живут с геморроем, терпя боль и неудобства.

- Нерегулярный стул, частые запоры или поносы должны насторожить, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Дискомфорт, боль в заднем проходе, зуд и выпадение геморроидальных узлов - все это признаки геморроя. Он не дает жить полноценно. Сама эта проблема не рассосется, а со временем будет только усиливаться. Чем раньше начнете борьбу с недугом, тем лучше для вас.

На основе целебных трав и кореньев Татьяна Павловна Радионова изготовляет комплекс от геморроя.

- Мой травяной комплекс состоит из мази для наружного применения и эликсира для приема внутрь. Они быстро и надежно помогут избавиться от геморроя. Если болезнь спровоцирована запорами, дополнительно рекомендую мой сбор из трав и кореньев от колита. Он дает слабительный эффект и налаживает работу кишечника. После первого применения почувствуете улучшение.

Комплекс изготовлен из натуральных компонентов, не имеет побочных действий.

- С моими целебными средствами вам не придется принимать антибиотики и гормональные лекарства, которые "одно лечат, а другое калечат". Сможете избежать операции. Сама природа спешит на помощь в виде моих травяных средств. Поэтому не пренебрегайте возможностью жить без геморроя, - говорит Татьяна Павловна Радионова.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой

www.travnik.kharkiv.ua

0(97) 925 73 97,

0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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