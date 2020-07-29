Травяной сбор нормализует вес

— Худеть не собиралась. К врачу пошла в марте прошлого года, потому что после аварии надо было восстановить здоровье. Плохо себя чувствовала, появилась одышка, ноги отекали. Врач подобрал травяной сбор из восьми компонентов, разработал режим питания, — рассказывает 68-летняя Галина Лешко из Киева.

За первый месяц вес уменьшился на 2,5 килограмма. Улучшилось самочувствие. Ноги перестали отекать и печь.

— Такой результат приятно удивил. Решила продолжать принимать травы. За девять месяцев похудела на 26 килограммов. Сдала анализы. Оказалось, что показатели крови существенно улучшилось — уменьшилось содержание сахара.

Трижды в день за полчаса до еды принимает травы, перетертые в порошок. Чайную ложку смеси запивает стаканом воды. Также начала программу интервального голодания.

- Вес нормализовался. Даже во время карантина не поправилась, — добавляет Галина Лешко. — Знаю, что все травы врач собирает сам в экологических районах. Они действительно безопасны и действенны.

Травяные сборы подбирает индивидуально, в зависимости от причин болезни. Средства натуральные, не содержат химических веществ, поэтому не вызывают привыкания и побочных действий. Травяные компоненты уменьшают аппетит и тягу к сладкому, способствуют сжиганию калорий и помогают вывести токсины. Длительный прием сбора укрепляет иммунитет, повышает общий тонус и обогащает организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

Получить консультацию и заказать травяной сбор можно по телефонам: 0(67) 757 98 20, 0(50) 574 97 81 или по адресу: г. Киев, просп. Григоренко, 39б, 3 этаж, каб. 125.