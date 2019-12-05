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понедельник, 09 декабря 2019 07:05

Травяной комплекс избавляет от псориаза

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- Долго страдала от псориаза, - говорит 44-летняя Мария Романив из Броваров. - Перестала ездить в общественном транспорте, потому что люди часто спрашивали - не заразно ли это. Сыпь была на лице, голове. Только на локтях удавалось скрывать длинными рукавами. Не знаю, сколько бы еще мучилась. Коллега посоветовала травяные средства, которые помогли ее мужу.

Псориаз образует на коже сухие красные бляшки. Сначала они появляются на локтях и коленях. Со временем - на голове, стопах и наружных половых органах.

- Если вовремя не начать борьбу, болезнь может поразить суставы, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Тогда разовьется псориатический артрит. Последствия могут быть плачевны. Промедление ухудшает ситуацию.

От псориаза Татьяна Павловна Радионова советует использовать натуральный травяной комплекс. Делает его по старинному семейному рецепту.

- Он эффективно проявил себя в течение многих лет. В его состав входят крем, "живая водичка" и сбор из целебных трав и кореньев. Крем следует наносить на пораженные участки. Он смягчает и очищает кожу. Придает ей здоровый вид, избавляет от бляшек.

"Живая вода" эффективно ухаживает как антисептик.

- Сбор из более, чем 20 трав и кореньев восстанавливает клетки печени, снимает воспаление поджелудочной железы и устраняет дисбактериоз. Благоприятно влияет на кислотность желудка, успокаивает нервную и укрепляет иммунную систему. Не дает псориазу подпитываться изнутри и прогрессировать.

Все средства натуральные, без побочных действий и вреда для организма. Не вызывают привыкания. Главное - соблюдать и выполнять все рекомендации. Улучшение почувствуете на третий-четвертый день.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой www.travnik.kharkiv.ua

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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