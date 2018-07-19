Тонущего человека вытягивают за подбородок

- Не надо геройствовать и спасать утопающего, когда на 100 процентов не уверены в своем умении плавать. Пострадавший может потянуь за собой, - рассказывает столичный парамедик Олег Линийчук, 47 лет.

- Тонущий человек не всегда кричит. В стрессе глотает ртом воздух, чтобы выжить. Подплывать стоит сзади и взять человека под подбородок за шею. Нужно все время держать его голову над водой. Так сможет дышать.

На этом спасение не заканчивается. Человек уже успел наглотаться воды.

- Его следует положить на ровную землю и посмотреть глаза. Если зрачки сужены, то просто без сознания и ему надо понюхать нашатырного спирта. Если же они расширены, но при этом не бьется пульс - делают сердечно-легочную реанимацию.

Переворачивает человека на бок. Потом опять на спину, откидывает голову и открывает рот. Прикладывает пальцы к сонной артерии на шее, а ухо приставляет ко рту и носу. Смотрит на движение грудной клетки. Если дыхание не восстанавливается 10 секунд, делает пять вдохов.

Человек на это не реагирует. Тогда делает 30 нажатий на грудь, два вдоха воздуха в рот, зажав нос. По 15-20 вдуваний в минуту. Опять нажатия и вдохи.

- Без этого не обойтись, потому что мозг умирает от кислорода. Нажимаю на середину груди 100 раз в минуту. Делаю резкие движения. Сильно давлю на грудную клетку всем корпусом.

Когда искусственное дыхание подействует и человек придет в себя, его нужно повернуть набок и поднять руки. Так легкие лучше очистятся.