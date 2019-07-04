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понедельник, 08 июля 2019 07:56

Стресс вызывает болезни щитовидной железы

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- Пока дождалась сына из АТО, сама слегла. Не было полгода никаких вестей, и я на нервах себя грызла, - рассказывает Елена Полищук, 51 год, из Ривне. - От того начало душить в горле. Думала простудилась, пока не стало больно ноги переставлять. Ноги стали ватными, и колени выкручивало.

У женщины диагностировали аутоиммунный тиреоидит. Это воспалительное заболевание щитовидной железы, разрушает клетки органа. Оно является хроническим, проходит бессимптомно, поэтому человек не подозревает о нем. Проявляется першением в горле, давлением в шее, щитовидная железа увеличивается, суставы болят. Болезнь неизлечима. Можно только облегчить состояние приемом гормонов. Для этого достаточно "гасить" обострения и контролировать выработку гормонов щитовидной железой.

- Эта болезнь не берется ниоткуда. Передается по наследству, но "разбудить" ее может сильный стресс и недостаток йода. Особенно часто такое бывает у жителей западных областей. Это регионы с абсолютным йододефицитом, - рассказывает Сергей Нудищук, 40 лет, столичный эндокринолог. - Люди недополучают йод с пищей, поэтому нужно добирать его самому. Из препаратов с йодидом калия или йодированной соли. Польза от нее будет только в свежем виде. Йод быстро разрушается и исчезает из консервации.

В случае дефицита йода в организме может удваиваться уровень холестерина. Если подозревают этот диагноз, делают анализ крови, ультразвуковое исследование или томографию щитовидной железы.

- Из-за недостаточной работы щитовидки обмен веществ замедляется. В сосудах интенсивнее откладываются холестериновые бляшки, активнее развивается атеросклероз. Если нормализовать уровень тиреоидных гормонов, то холестерин снизится. Для этого нужно ежедневно пить гормон в таблетках.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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