Спиртные напитки закусывают киви

— Шампанское содержит газы, благодаря которым алкоголь быстрее всасывается, — говорит нарколог 64-летняя Людмила Кондратюк из Черкасского наркологического центра. — Человек моментально пьянеет, но быстро и трезвеет.

Алкоголь из крепких напитков всасывается медленнее, однако и выходит дольше.

— Есть суточная норма — 40 граммов крепких напитков, 125 вина или 330 граммов пива, — продолжает. — От такого количества спиртного не будет вреда организму и похмелья на следующий день. Стоит употреблять один вид алкоголя.

— Выпитое закусывайте мясными и рыбными блюдами, овощами. Полезно есть кусочек лимона с солью и киви. Фрукты содержат вещества, которые помогут переварить спиртное, жирную и белковую пищу. Следует употреблять много воды или сока, но избегать газированных напитков.

Если много выпили, на следующий день появляются симптомы похмелья — тошнота, рвота, головная боль. Чтобы облегчить состояние следует принять прохладный душ.

— Человеку надо выпить много воды и чая. Хорошо действует рассол или минеральная вода "Боржоми". Следует принять любой сорбент, который поглотит токсины из желудочно-кишечного тракта и выведет их из организма.