Смесь сухофруктов повышает иммунитет

— Укреплять иммунитет лучше натуральными продуктами, — говорит 40-летняя Оксана Бойко из города Ковель Волынской области. — Каждую осень готовлю витаминные смеси из сухофруктов и цитрусовых. Ими можно пополнить запас необходимых микроэлементов в организме.

В блендере перебивает по 300 г кураги, инжира, чернослива и изюма. Добавляет два лимона без косточек и 300 г измельченных грецких орехов. Заправляет смесь 200 г меда.

— Курага улучшает работу сердца и желудка, нормализует гормональный баланс и выводит холестерин из организма. Так у меня показали анализы. Когда начала есть изюм, стала спокойнее. А еще пропала бессонница. Лимон положительно действует на легкие — не дает к ним цепляться инфекциям. Все эти компоненты способствуют укреплению иммунитета.

Хранит витаминную смесь в холодильнике.

— Лучше всего употреблять ее натощак по столовой ложке за 20-30 минут до завтрака. Можно добавлять к овсянке или фруктовым десертам, - говорит Оксана Бойко.