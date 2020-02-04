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понедельник, 10 февраля 2020 05:06

Сколиоз оперируют до двадцати лет

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- Если человеку за 20 и у него срослись позвонки, операция может привести к параличу, - говорит Александр Швец, врач Международного центра нейрохирургии. - В таких случаях рекомендуем корсеты, чтобы приостановить прогресс сколиоза. С каждым годом искривление позвоночника будет увеличиваться на 1-2 градуса. Процесс не останавливается.

Лучший период для операции на позвоночнике - от 12 до 20 лет.

- В 20 позвоночник уже сформирован. Его гибкость уменьшается, косметический результат после операции будет хуже. К нам приходят пациенты со сложными случаями. Родители долго не берутся за лечение детей, не приводят на обследование. Считают, что лучше отложить операцию.

Тяжелым сколиозом является искривление позвоночника более 100 °.

- Самый сложный, с которым приходилось работать, - 150. Тогда удалось исправить до 80 градусов, - добавляет Александр Швец. - Пациент долгое время находился на скелетной вытяжке - груз подвешивают за ноги и голову. Это позволяет позвоночнику привыкнуть к новому положению. Тогда можем исправить его. Если человек приходит со сколиозом 60 градусов, выпрямляем до 30. При хорошей гибкости позвоночника добиваемся результата в 15-20 градусов.

Полгода после операции врачи следят за состоянием пациентов.

- Внедряем уникальные методы и технологии лечения в нейрохирургии. Они действительно работают, - говорит Александр Швец.


Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

г.Киев, Областная больница, ул.Багговутовская, 1

Тел .: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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