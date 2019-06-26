Ротавирусом на отдыхе заражаются в бассейне

- Вместо того чтобы отдыхать на море, лечили дочь от инфекции. Где подцепила ротавирус. Подозреваю, что в бассейне. Боялась ее пускать на волны, поэтому купала в отеле в стоячей воде. Начался понос и поднялась температура. Ребенок был горячий даже сквозь одежду, - жалуется Евгения Кузнецова, 39 лет, из пгт Магдалиновка Днепропетровской области. - Сразу вернулись домой. Всю дорогу в поезде поили Нурофеном и водой. Дома показали ее врачу. Тот диагностировал ротавирус.

- Главная опасность ротавируса - обезвоживание организма, - рассказывает Антон Асонов, 35 лет, педиатр из Киева. - Надо сразу вызвать врача. Пока его нет, поить ребенка глюкозно-солевыми растворами. Их можно приготовить самому. В литр кипяченой воды добавить чайную ложку соли и четыре-пять сахара. Подойдут и домашние морс, компот, узвар. Они содержат глюкозу. Эти напитки лучше чередовать с минеральной водой без газа.

Вирус передается через воду, воздух, посуду или игрушки. Понос и высокая температура - первые признаки инфекции. Далее возникает рвота, головная боль и слабость.

- У детей до двух лет эта инфекция труднее проходит. В них терморегуляция еще незрелая. Малыши быстро разогреваются, но трудно отдают тепло. Поэтому температура и достигает 40 градусов. Если обезвоживание уже началось, надо ехать в больницу. Там ребенку поставят капельницы с глюкозно-солевыми растворами. Тут не до шуток или самолечения. Дети могут стремительно терять жидкость. Если вес малыша до трех лет уменьшится на десять процентов, наступает угроза жизни.

Для защиты от инфекции есть вакцина, которую закапывают в рот дважды, с интервалом в четыре недели. Ее можно сделать по желанию родителей детям до 6 месяцев, для которых ротавирусная инфекция опасна. Прививка защищает только от одного штамма вируса, но дает перекрестный иммунитет и против других.