Рак простаты замедляют гормонами

- Стыдно умирать от болезней , которые лечатся. Одна из них - рак предстательной железы. Это наиболее частое онкозаболевание у мужчин. Если вовремя его диагностировать, пациент быстро поправляется, - рассказывает Александр Стаховский, 35 лет, онколог-уролог столичного Института рака.

Ежегодно в Украине у каждого шестого мужчины диагностируют рак простаты. Для привлечения внимания к этой проблеме в 2003 году австралийские врачи начали акцию "Усатый ноябрь". Проходит под лозунгом: "Будь мужчиной - сходи к урологу". По ее условиям, месяц мужчины не бреют усы и бороды. Когда у них спрашивают причину изменения внешности - напоминают о необходимости раз в год обследоваться у уролога.

- Эту акцию поддерживает 21 страна. Я привез ее к нам из Канады, где проходил стажировку. С коллегами проводим ее уже 10 лет, - добавляет Александр Стаховский. - У нас мужчины не привыкли заботиться о здоровье. Им или некогда, или боятся врачей.

Простата вырабатывает секрет, который стимулирует сперматозоиды к активным действиям. Без этой железы не может произойти оплодотворение. Расположена перед мочевым пузырем, возле прямой кишки. Поэтому именно через нее удобно делать ректальный осмотр. Это не больно, но часто мужчины стесняются проходить обследование.

- Рак простаты не болит. Он редко проявляется, только на поздних стадиях, когда лечение уже не помогает. Первые сигналы, на которые мужчины должны обратить внимание - это частые позывы к мочеиспусканию и возбуждение ночью, слабость струи мочи. Они не похожи на признаки рака, поэтому люди не проверяются. Становятся четко выражены на поздних стадиях, когда болезнь трудно поддается лечению. При развитии опухоли простаты снижается эрекция и половое влечение. Мужчины списывают сбои в организме на возраст, нервы. Есть такие, которые начинают пить настои трав, но это просто потеря времени, - говорит Стаховский.

Для выявления недуга следует сдать анализ крови на ПСА - простат-специфический антиген. Его стоит делать мужчинам после 58 лет. Средний возраст диагностирования рака простаты - 63 года. Назначают гормоны для замедления роста опухоли. Когда это не действует, простату нужно удалить. Операция длится 3 часа. Если пациент обращается в начале болезни, удается сохранить сексуальную и детородную функцию.

- Называю ее операцией выходного дня. Вмешательство провожу в пятницу, а в понедельник выписываю пациента домой. Недавно был на приеме 60-летний мужчина с раком простаты в начальной стадии. Пришел из-за задержки мочи. Ему местные врачи установили катетер для ее отвода и назначили курс гормонов. Они замедляют рост опухоли, но не излечивают. В Институте рака ему сняли катетер и удалили простату. Это сделали за 3 часа. Можно оперировать через разрез или проколы.

Для профилактики болезни советует несколько раз в неделю есть морепродукты, овощи, тыквенные семечки, корень сельдерея и петрушки и грецкие орехи. Так же мужчинам не следует увлекаться сауной. Высокая температура нарушает выработку сперматозоидов. После одного посещения они восстанавливаются месяц.

- Основа мужского здоровья - регулярная половая жизнь. В среднем секс должен быть два раза в неделю, - добавляет Александр Стаховский.