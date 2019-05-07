Противостоять демодекозу помогают целебные травы

- Этот клещ буквально впился в мое лицо, - говорит Елена Здорова, 40 лет, из поселка Божедаровка Криничанского района Днепропетровской области. - Ползал то по щекам, то по лбу. Сама боялась своего вида.

- Болтушки и протирания, приобретенные в аптеке, не помогали, - продолжает женщина. - Давно слежу за статьями травницы Татьяны Павловны Радионовой. Смотрела ее сайт. Она помогает при многих недугах. Решилась обратиться и не ошиблась. На третий день, как мне и обещали, почувствовала улучшение. За два месяца лицо полностью очистилось. Заказала у Татьяны Павловны ее книгу "Встань над болью своей" и наслаждаюсь чтением. Рекомендую всем иметь дома как полезного помощника.

- Демодекоз - хроническая сезонная болезнь, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Возникает из-за чрезмерной плодовитости клещей рода демодекс. Живут в луковицах волос и сальных железах лица людей. Демодекоз - заразен. Поэтому больной должен пользоваться только личным полотенцем, подушкой, салфетками, помадой. Клещ бывает двух видов - лицевой и глазной. Глазной - агрессивный и труднее поддается лечению. Живет в веках.

Клещи постоянно есть у каждого, но обычно активизироваться им не дает иммунитет. Риск заболеть увеличивается с возрастом, когда иммунитет ослабевает. Пробудить клеща-демодекса могут все виды излучений: компьютерное, искусственный свет в офисах, мобильные телефоны, длительное пребывание на солнце. Лечение требует терпения и упорства. От демодекоза изготавливаю комплекс. Сбор из целебных трав и кореньев для приема внутрь снимает воспаление в желудке и налаживает его работу. Протирания и мазь наружу эффективно убивают клеща, восстанавливают кожу. Нормализуют работу пор, уменьшают риск повторного заражения. Кожа лица выглядит здоровой. Комплекс от демодекоза не имеет побочных действий и не приносит вреда организму, не вызывает привыкания. Он поможет в борьбе с демодексом без антибиотиков и гормональных препаратов.

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