Проблемы с суставами начинаются после сорока лет

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1395
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4131
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1854
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1809
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4914
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 945
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1719
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5760
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2565
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1728
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1809
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1116
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1116
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1053
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
Просмотров: 459
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 00:45

Проблемы с суставами начинаются после сорока лет

  Комментировать
 

- Случай с Ярославом Чалой называю уникальным. Шесть лет тому назад ему поставили имплант американской фирмы "Зиммер". Впоследствии заменили еще один тазобедренный сустав, - рассказывает Ярослав Васильчишин, заслуженный врач Украины, ортопед-травматолог шведско-украинского медицинского центра "Angelholm".

- В январе этого года я оперировал его товарища. Тот рассказал, что Ярослав получил золотую медаль на соревнованиях по пауэрлифтингу (силовой вид спорта. - ГПУ). Я был уверен, что суставы разлетелись от такой нагрузки. Они, как обувь, изнашиваются. Сразу попросил Ярослава сделать рентген - суставы были в идеальном состоянии, будто вчера оперировали. Своим пациентам после операций запрещаю поднимать тяжелое. Важно отметить, что у нас часто пациенты после таких операций возвращаются к прежней жизни. Среди них и спортсмены, и горняки, которые по-прежнему спускаются в шахты. Много моряков из Одессы, которые после операции снова пошли в море.

Шведско-украинский медицинский центр "Angelholm" работает в Черновцах с 1998 года. Это многопрофильная клиника, но основными направлениями являются ортопедия и травматология. Опыт хирургов и слаженная работа медбригады позволяют выполнять операции на тазобедренном суставе за 30 мин., на коленном - за 40-50 мин.

Операционные клиники оснащены передовыми вентиляционными системами. Они образуют ламинарный поток стерильного воздуха. Медбригада работает в специальных шлемах, что предотвращает циркуляцию воздуха от хирурга к ране. Это позволяет избежать ее инфицирования. В медицинском учреждении современное оборудование, европейские методики и технологии, хорошие условия пребывания, лечение и реабилитация.

- Чаще всего с такими проблемами обращаются женщины. Они больше болеют остеопорозом - возможно, потому, что рожают. После родов хрящевая ткань истончается, а в более зрелом возрасте кальций активно вымывается из организма или плохо усваивается.

Проблемы с суставами начинаются после 40 лет. Хрящ изнашивается, костная ткань теряет свою плотность - напоминают о себе возрастные изменения.

- Среди наших пациентов много курильщиков, - говорит врач. - Когда человек курит, он не только убивает свои почки, легкие, сосуды, сердце, но и суставы. От никотина возникает остеопороз.

Шведско-украинский медицинский центр "Angelholm", г.Черновцы, ул. Русская, 185В

Тел.: 0 (50) 50 50 103, 0 (68) 50 50 103

Сайт: angelholm.ua

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проблемы с суставами начинаются после сорока лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 33247
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 21537
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 16219
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
 Просмотров: 14931
&quot;Его вытащили за рот, ничего не успел сказать&quot; - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
9
 1 Просмотров: 11637
Здоровье
Замена хрусталика возвращает зрение
Замена хрусталика возвращает зрение Просмотров: 441
Поврежденный мениск разрушает сустав
Поврежденный мениск разрушает сустав Просмотров: 477
Плетеные зубные нити травмируют десны
Плетеные зубные нити травмируют десны Просмотров: 63
"Адскую боль при геморрое устраняют травы"
"Адскую боль при геморрое устраняют травы" Просмотров: 513
Спайки нарушают кровообращение органов
Спайки нарушают кровообращение органов 1 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
1
Министр установил рекорд
1
Российские наемники атаковали позиции украинских военных
1
Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону
Голосов: 401
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua