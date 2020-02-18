Проблемы с суставами начинаются после сорока лет

- Случай с Ярославом Чалой называю уникальным. Шесть лет тому назад ему поставили имплант американской фирмы "Зиммер". Впоследствии заменили еще один тазобедренный сустав, - рассказывает Ярослав Васильчишин, заслуженный врач Украины, ортопед-травматолог шведско-украинского медицинского центра "Angelholm".

- В январе этого года я оперировал его товарища. Тот рассказал, что Ярослав получил золотую медаль на соревнованиях по пауэрлифтингу (силовой вид спорта. - ГПУ). Я был уверен, что суставы разлетелись от такой нагрузки. Они, как обувь, изнашиваются. Сразу попросил Ярослава сделать рентген - суставы были в идеальном состоянии, будто вчера оперировали. Своим пациентам после операций запрещаю поднимать тяжелое. Важно отметить, что у нас часто пациенты после таких операций возвращаются к прежней жизни. Среди них и спортсмены, и горняки, которые по-прежнему спускаются в шахты. Много моряков из Одессы, которые после операции снова пошли в море.

Шведско-украинский медицинский центр "Angelholm" работает в Черновцах с 1998 года. Это многопрофильная клиника, но основными направлениями являются ортопедия и травматология. Опыт хирургов и слаженная работа медбригады позволяют выполнять операции на тазобедренном суставе за 30 мин., на коленном - за 40-50 мин.

Операционные клиники оснащены передовыми вентиляционными системами. Они образуют ламинарный поток стерильного воздуха. Медбригада работает в специальных шлемах, что предотвращает циркуляцию воздуха от хирурга к ране. Это позволяет избежать ее инфицирования. В медицинском учреждении современное оборудование, европейские методики и технологии, хорошие условия пребывания, лечение и реабилитация.

- Чаще всего с такими проблемами обращаются женщины. Они больше болеют остеопорозом - возможно, потому, что рожают. После родов хрящевая ткань истончается, а в более зрелом возрасте кальций активно вымывается из организма или плохо усваивается.

Проблемы с суставами начинаются после 40 лет. Хрящ изнашивается, костная ткань теряет свою плотность - напоминают о себе возрастные изменения.

- Среди наших пациентов много курильщиков, - говорит врач. - Когда человек курит, он не только убивает свои почки, легкие, сосуды, сердце, но и суставы. От никотина возникает остеопороз.

Шведско-украинский медицинский центр "Angelholm", г.Черновцы, ул. Русская, 185В

Тел.: 0 (50) 50 50 103, 0 (68) 50 50 103

Сайт: angelholm.ua