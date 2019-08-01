При небольшом искривлении позвоночника корсет не нужен

— Как показывают исследование, небольшие искривления позвоночника наблюдают у 30 детей из тысячи, — рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. — И только в одного из 30 больных детей сколиоз будет прогрессировать. К сожалению, неосведомленностью людей пользуются недобросовестные массажисты и производители корсетов. Они назначают ненужное лечение, когда ребенку часто необходима лишь консультация специалиста.

— Обратилась к нам недавно 17-летняя девушка из Хмельницкого, — продолжает Курилец. — У нее сколиоз 15 градусов, небольшой. Риск прогресса почти нуль. Но ей был назначенный корсет. И вместо того, чтобы жить полноценной жизнью подростка, она два года 22 часа в день его носила. Это большая ошибка — такое лечение.

Если у ребенка обнаруживают небольшое искривление, нужно сделать рентген позвоночника и обратиться к специалисту, который спрогнозирует риск прогресса сколиоза.

— Есть определенные признаки, которыми пользуются во всем мире. Мы смотрим на возраст ребенка, на его рост, на форму искривления. Существуют также признаки, связанные с половым дозреванием, — начало месячных, оволосение под мышками и рост молочных желез. У девушек, когда заканчивается половое дозревание, тогда и перестает расти позвоночник. Начинается его окостенение. Через три года после начала месячных в большинстве случаев сколиоз перестает прогрессировать.

Корсет не может уменьшить искривления позвоночника.

— Важно понимать, когда назначать корсет. Нет смысла его носить, если у девушки уже несколько лет идут месячные. Корсет используют, только когда происходит активный рост ребенка. Он не выравнивает позвоночник, только замедляет искривление.

Когда угол при сколиозе достигает 40 градусов, во всем цивилизованном мире предлагают операцию. Позвоночник выравнивают титановыми имплантатами — металлической конструкцией. В таком случае искривление можно уменьшить почти до нуля градусов.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проводят по живой очереди.

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