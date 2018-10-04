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понедельник, 08 октября 2018 06:26

При геморрое первым спасением станут травы

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- Мучился с геморроем девять лет. Будто пройдет, а потом начинается запор и все сначала, - говорит Роман Кузнецов, 47 лет, из города Пологи Запорожской области.

Мужчина обратился за помощью к травнице Татьяне Павловне Радионовой.

- Прочитал ее книгу "Встань над болью своей". Целебные травяные средства Татьяны Павловны вылечили мой геморрой. Всем рекомендую эту травницу, потому что уверен в силе ее средств.

- Воспаление геморроидальных узлов и их выпячивание наружу - основные признаки геморроя, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Узлы могут сильно болеть, кровоточить. Иногда невозможно терпеть. Что же делать, если вылез геморрой? Не паникуйте, оставайтесь уравновешенными. Но спешите принять меры. Сначала можете приложить к больному месту пакетик со льдом. Заверните его в мягкую натуральную ткань.

При запорах ешьте больше овощей, кисломолочных продуктов, каши. Пейте много воды. Жидкость улучшает работу кишечника, избавляет от запоров. Укрепляйте мышцы заднего прохода - сжимайте и разжимайте их, маршируйте. Это - профилактические мероприятия.

Хронический геморрой образует тромбы в сосудах узла. Могут вызвать сбой кровообращения, закупоривание сосудов. Ухудшается состояние здоровья. Поэтому при малейших проявлениях геморроя начинайте борьбу с ним немедленно. Не ждите ухудшения.

Первым вашим спасением станут травы. Рекомендую мой натуральный комплекс от геморроя. Эффективен даже в запущенных случаях. Улучшение должны почувствовать уже после первого использования. Зуд, кровотечение, боли и другие неприятные ощущения исчезают. Вы нормально испражняетесь. При запорах предлагаю мой сбор из целебных трав и корней от колита. Он снимает воспаление в кишечнике, налаживает его работу, обладает слабительным действием.

Необходимую информацию о геморрое, простатите, герпесе, целлюлите, лишнем весе, демодекозе, псориазе, грибке, гайморите, парапроктите, артрозе, остеомиелите, трофических язвах, пролежнях и других болезнях можете найти на моем официальном сайте www.travnik.kharkov.ua.

Обратиться к Татьяне Павловне Радионовой за помощью можно по тел .: 0 (57) 376 32 32, 0 (97) 925 73 97,

0 (66) 044 08 98

Автор: Ольга Борисюк
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Дата
08
октября

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