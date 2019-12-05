Поясничную грыжу удаляют 20 минут

- Не все грыжи нужно оперировать, - говорит Михаил Вальчук, врач из Международного центра нейрохирургии. - Большинство из них усыхают. Если грыжа мягкая, как губка - со временем может рассосаться. Если твердая - зажимает нерв и вызывает боль. Такие нужно удалять.

Наибольшая нагрузка идет на нижний отдел позвоночника. 90% грыж возникают между первым и пятым позвонками. При сидении позвоночник нагружается в четыре раза больше. Ходьба его разгружает.

- Позвоночные диски - это амортизаторы, они также изнашиваются. Когда становятся жесткие, капсула вокруг них не выдерживает и в каком-то месте появляется грыжа. Это как на автомобильной шине вылезает шишка.

Боль вызывают только грыжи, имеющие контакт с нервом.

- Бывают таких размеров - пережимают все нервы, идущие вниз. Возникает боль в тазовом дне, промежности, иногда нарушаются функции тазовых органов. Если грыжа более 5 миллиметров, это показатель для хирургического вмешательства. Тогда объясняем пациенту все опасности и он принимает решение.

Во время операции вырезают грыжу и нервные структуры вокруг нее.

- Иногда вычищаем диск, чтобы предупредить возможность рецидива болезни, - добавляет Михаил Вальчук. - Такие операции длятся от 20 минут до часа. Первое время человеку нельзя садиться и ходить больше 5-10 минут за раз. Пациенты восстанавливаются за полтора месяца после операции.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди. Центральная клиника, г.Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

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Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года