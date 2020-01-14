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понедельник, 20 января 2020 05:50

"Пораженные позвонки фиксируют титановыми имплантатами"

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— В Центр обратилась девушка с сильной болью в спине, — рассказывает Александр Швец, врач из Международного центра нейрохирургии. — Мучила ее много лет, постоянно нарастая. Мы заподозрили спондилолиз. Чтобы подтвердить диагноз, сделали магнито-резонансную и компьютерную томографии поясничного отдела.

Спондилолиз — это незаращение дуги позвонка в межсуставном участке или в области ножки дуги. Возникает вследствие задержки развития задних отделов позвоночника. Чаще всего дефект бывает в пятом позвонке поясницы. Такая локализация провоцирует сильную боль, потому что именно на нижнюю часть позвоночника идет наибольшая нагрузка при поднятии тяжелых предметов.

— Это провоцирует чрезмерные движения в сегменте позвоночника и вызывает воспалительный процесс с нарастанием боли, — продолжает врач. — В таких случаях без операции не обойтись. С помощью титановых имплантатов фиксируют и стабилизируют пораженный сегмент позвоночника. Что позволяет пациенту вернуться к нормальной жизни. Эту пациентку мы прооперировали, а на следующий день она уже сидела самостоятельно и при помощи могла прогуляться по палате. Боль в спине значительно уменьшилась.

Международный центр нейрохирургии — клиника №1 в Украине для людей с болезнями позвоночника. Более 20 лет тому назад ее основатель Игорь Курилец ввел в нашей стране новейшие французские методы операций Котреля и Дюбуссе. А с 2006 года Игорь Петрович оперирует по методике американского профессора Лоренца Ленке.

Консультации в Международном центре нейрохирургии предоставляются в порядке живой очереди.

Киев, Центральная клиника, ул. Липская, 11, 2-й этаж. Тел.: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78

г.Стрый, Львовская область, Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область, Кременчугская первая городская больница, ул.Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010

Автор: Василина КУЗНЕЦОВА
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