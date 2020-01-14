"Пораженные позвонки фиксируют титановыми имплантатами"

— В Центр обратилась девушка с сильной болью в спине, — рассказывает Александр Швец, врач из Международного центра нейрохирургии. — Мучила ее много лет, постоянно нарастая. Мы заподозрили спондилолиз. Чтобы подтвердить диагноз, сделали магнито-резонансную и компьютерную томографии поясничного отдела.

Спондилолиз — это незаращение дуги позвонка в межсуставном участке или в области ножки дуги. Возникает вследствие задержки развития задних отделов позвоночника. Чаще всего дефект бывает в пятом позвонке поясницы. Такая локализация провоцирует сильную боль, потому что именно на нижнюю часть позвоночника идет наибольшая нагрузка при поднятии тяжелых предметов.

— Это провоцирует чрезмерные движения в сегменте позвоночника и вызывает воспалительный процесс с нарастанием боли, — продолжает врач. — В таких случаях без операции не обойтись. С помощью титановых имплантатов фиксируют и стабилизируют пораженный сегмент позвоночника. Что позволяет пациенту вернуться к нормальной жизни. Эту пациентку мы прооперировали, а на следующий день она уже сидела самостоятельно и при помощи могла прогуляться по палате. Боль в спине значительно уменьшилась.

Международный центр нейрохирургии — клиника №1 в Украине для людей с болезнями позвоночника. Более 20 лет тому назад ее основатель Игорь Курилец ввел в нашей стране новейшие французские методы операций Котреля и Дюбуссе. А с 2006 года Игорь Петрович оперирует по методике американского профессора Лоренца Ленке.

Консультации в Международном центре нейрохирургии предоставляются в порядке живой очереди.

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Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010