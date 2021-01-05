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понедельник, 11 января 2021 07:56

Почти 500 украинцам необходимо новое сердце

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27 декабря пересадили сердце 45-летнему одесситу. Донором стала 47-летняя женщина, которая умерла от кровоизлияния в мозг. Трансплантацию провели во Львовской больнице скорой помощи. Это девятая пересадка сердца в Украине за 2020-й. Операции провели в Киеве, Ковеле, Львове и Ривне.

Также впервые в этом году трансплантировали поджелудочную железу, костный мозг от неродственного донора и почку ребенку от посмертного донора. Все операции оплатило государство. В Министерстве здравоохранения заявляют, что через три года всем украинцам, нуждающимся в пересадке органов, трансплантацию будут проводить в Украине. У нас таких больных - около 5 тыс.

- Девять сердец - это прорыв. Но в пределах Украины - мизер. Реальная потребность за год почти 500, - говорит Максим Овечко, 26 лет, руководитель Центра трансплантологии во Львове. - Надо развивать просветительскую работу. В водительских правах указывать согласие на донорство, как это делают в Штатах. Или, чтобы каждый из нас мог подписать такое заявление у семейного врача. Беларуси удалось развить трансплантацию за пять лет. За это время смогли обеспечить органами не только своих граждан, но и принимать иностранцев. Хотелось бы, чтобы у нас это заняло три-четыре года. Стоит перенять опыт Испании, она лидер в Европе по трансплантации.

Советует подключать к программе районные реанимации, которые смогут констатировать смерть мозга и делать забор органов. Это увеличит количество пересадок.

- Почти 2 миллиарда гривен тратится ежегодно на программу лечения украинцев за рубежом, - говорит 45-летний Константин Руденко, заместитель директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова. - Эти средства должны работать в Украине. Очереди по сердцу, почкам и печени надо ликвидировать благодаря тому, что государство начинает нормально финансировать трансплантацию.

На развитие отрасли на 2021 год в бюджете заложили 502 млн грн. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. К 24 больницам, которые пересаживали органы, добавили еще 14 государственных медучреждений и одно частное.

- Государство заложило достаточно средств, но остается проблема с донорами, - продолжает Руденко. - Здесь важна роль духовенства и моральных лидеров нации. Должны поддержать эту программу. Четко сказать, что это важно и в этом нет криминала. Единичные успехи пересадки сердца, печени и почек говорят об изменении отношения людей. Раньше считали, что такие операции связаны с черными трансплантологами. Прописанный закон исключает уголовные моменты.

Для полноценного запуска программы должен быть создан государственный орган управления, который контролировал и координировал бы ситуацию по трансплантации.

- Надо построить систему санавиации. В этом направлении работаем с Министерством внутренних дел. Они дают вертолеты для перевозки органов. Должны заработать координаторы по трансплантологии, чтобы разговаривать с родственниками погибших. Проблема также в определенном консерватизме врачей и отсутствии единого реестра потенциальных доноров и больных, нуждающихся в органах. Должен быть запущен 1 января. Как заработает, ситуация улучшится. Это обеспечит независимый автоматический выбор больного для пересадки, - добавляет Руденко.

- Эта отрасль не развивалась 30 лет и невозможно за один год изменить все, - говорит 34-летний Роман Морару-Бурлеску, заведующий Черкасским областным онкологическим диспансером. Заведение стало первым в Украине, где пересаживают и костный мозг, и органы.

- Государство хорошо стимулирует медучреждения, полностью оплачивая трансплантацию. Для улучшения системы должны работать централизованные программы направлений наших специалистов в лучшие клиники мира, где учат по единой системе и стандартам. Это обсуждается в министерстве и в ближайшее время украинцев будут отправлять перенимать опыт за границу.

К трансплантаций донорского костного мозга готовится Черкасский областной диагностический гематологический центр. Там больным пересаживают стволовые клетки из их организма. С ноября 2019 года провели 31 такую ​​операцию.

- В нашей области в трансплантации костного мозга нуждаются 40 человек. Шестеро из них - в пересадке от родного донора, - говорит Елена Лукьянец, 57 лет, заведующая центра. - Эта процедура сложнее, чем та, которую проводим сейчас. Необходимы более мощные лаборатории, лекарства, длительный период восстановления. Мечтаем заскочить на этот уровень. Нас сдерживает ковид. Не смогли поехать на стажировку за границу. Приходится приобретать опыт виртуально в виде онлайн-тренировок.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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11
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