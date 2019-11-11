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вторник, 12 ноября 2019 07:50

Парню из Волновахи сделали уникальную операцию на лице

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12 часов львовские хирурги вместе с канадскими оперировали 16-летнего Вячеслава из прифронтовой Волновахи Донецкой области. В 2 года он получил электроожог носа. Образовались рубцы, которые со временем стали закрывать ноздри. Искривлялся череп, а челюсть съехала набок. Парень не мог разговаривать, задыхался.

Несколько лет врачи госпиталя "Санибрук" в канадском Торонто на волонтерских началах оперируют украинских ветеранов и военных. Миссией руководит профессор Олег Антонишин. Он имеет украинские корни. Волонтеры рассказали родителям Вячеслава о пластических хирургах этого центра, которые делают операции по восстановлению лица. Канадцы согласились помочь мальчику. Оперировали совместно с украинскими коллегами во Львовской больнице №8.

- Оперировали 12 часов. Завершили где-то около десяти вечера. Но результат того стоит, - говорит на пресс-конференции Олег Антонишин.

Такую процедуру в Украине сделали впервые. Вячеславу удалили ожоговые рубцы и восстановили носовые ходы и хрящ. Заново сделали нос.

- Это были четыре операции за раз, - рассказывает 46-летний Игорь Стояновский, заместитель главного врача Львовской клинической больницы №8. - Комплексно реконструировали нос из тканей пациента. С предплечья использовали кусок кожи вместе с сосудом, чтобы покрыть внутреннюю и внешнюю поверхность носа. Для хрящевого каркаса взяли часть реберного хряща.

Оперировали под микроскопом, ведь хирургические нити втрое тоньше человеческого волоса. Его купил Львовский горсовет.

- Нужно было учесть ряд нюансов, на которые хирурги не всегда обращают внимание. Скажем, обогрев пациента. Мелкие сосуды очень чувствительны к колебаниям температуры. Даже при комнатной может возникнуть спазм. Тогда пересаженные части будут работать не так, как надо.

За операцией наблюдали хирурги из других больниц города. Ее транслировали в прямом эфире.

- Вячеслав выглядит на восемь баллов по 10-балльной шкале. А после операции не прошло и недели. Лицо полностью восстановится через полтора месяца, - говорит Стояновский.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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