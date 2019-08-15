Отвар из лопуха восстанавливает волосы

- Лето - испытание для волос. Под палящим солнцем сечется. Напоминает пучок соломы, - рассказывает Анна Блинохватова, 30 лет, из села Бобрик на Сумщине.

- Чтобы их смягчить, делаю маску из корня лопуха. Также восстанавливает волосы после окрашивания.

Режет свежий или высушенный корень лопуха. Заливает 1 л воды и варит полчаса. Охлаждает, цедит через марлю. Смешивает с 1 ст. л. облепихового масла и двумя взбитыми венчиком яичными желтками. Полученную массу наносит на волосы. Втирает в кожу головы и распределяет по всей длине. Укутывает голову пакетом, заворачивает махровым полотенцем и ждет 40 мин. Смывает теплой водой с шампунем.