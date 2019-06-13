От укуса желтого паука немеют ноги

В Украине поселился новый вид паука — желтосумый колючий. Раньше жил в Средиземноморье. В этом году заметили в Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Ареал его обитания расширился из-за потепления.

Этот паук желтого цвета, его длина 1,5 см. Не считается ядовитым, однако его укус вызывает аллергию. Прячется в листьях растений. Если побеспокоить, прыгает и мгновенно прокалывает кожу человека. После укуса повышается температура, начинает болеть тело. Немеют ноги, возникает раздражительность. Боль может держаться несколько часов или суток, отечность проходит через два-шесть дней. Симптомы отравления организма остаются до 10 дней.

— С укусом в организм попадают биологические вещества. Это не обязательно токсины, но могут стать причиной аллергических реакций, — рассказывает Сергей Недашковский, главный токсиколог городского департамента здравоохранения Киевской городской администрации. — Наиболее опасное, что может быть — головокружение, бронхоспазм, кашель, падение артериального давления. Возникают буквально в первые минуты после укуса. Особенно уязвимы люди, у которых аллергия на пыльцу.

После укуса принимают антигистаминный препарат. Рану обрабатывают перекисью водорода или хлоргексидином, бинтуют или наклеивают пластырь.