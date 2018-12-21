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понедельник, 24 декабря 2018 06:30

От гриппа и ОРВИ умер третий человек

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7-месячный мальчик умер на прошлой неделе в Овидиопольском районе Одесской области. Об этом стало известно 17 декабря. Причина смерти острая респираторная инфекция. Родители за помощью не обращались.

Это третья смерть от гриппа и ОРВИ в Украине. Ранее в Харькове умерли 9-летняя девочка и 62-летняя женщина. Для обоих смертельным стал вирус гриппа типа А.

- В Украине наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, но эпидемии пока нет, - рассказывает Оксана Артемчук, 38 лет, из Центра общественного здоровья МЗ Украины. - Эпидемический порог превышен всего на 1,8 процента. Такая ситуация типичная и ожидаемая.

В Украине три недели активно циркулирует вирус A Сингапур H3N2.

- Во время новогодних праздников заболеваемость спадет. Потому что люди разъезжаются по домам. Это своеобразное ограничительное мероприятие, которое направит заболеваемость на спад. Но потом украинцы снова выйдут на учебу или работу, что может спровоцировать увеличение количества больных.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
24
декабря

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