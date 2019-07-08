Опухоль занимала почти всю извилину височной доли мозга

— Если произошел эпилептический приступ — это не значит, что его надо сразу лечить сильными препаратами, — рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. — Такое случается у каждого пятого человека хотя бы раз в жизни, и больше не повторяется. Но желательно после того сделать магнитно-резонансную томографию головы.

Причины приступа могут быть разные: резкое прекращение употребления лекарственных препаратов, травма, переутомление. Но бывает, что обуславливает новообразование - опухоль.

— На прошлой неделе обратился к нам 22-летний парень из Фастова на Киевщине. Живет с мамой, работает трактористом. Был здоров, но полгода тому назад произошел первый приступ. Пошел в районную больницу, там посоветовали ничего не делать. Через пять месяцев произошел второй приступ. Тогда уже парня направили на МРТ. На снимке обнаружили огромную опухоль головного мозга. Занимала почти всю извилину височной доли справа. Нужно было ее немедленно удалять.

Собрать деньги на операцию юноше помог Международный благотворительный фонд Razom for Ukraine. Оперировали киевские нейрохирурги совместно с американским коллегой — Люком Томичем, который часто приезжает в Украину как волонтер.

— Пациенту повезло, что опухоль была справа, а не слева. Слева расположен центр речи и любые действия там опасны. Большой риск, что можно не увидеть разницу между опухолью и мозгом. Но тут тоже повезло. Мозг беловатый, имеет более плотную ткань. А опухоль была фиолетово-серая и содержала некрозы — черные и красные точки.

Операция длилась 6 часов. Опухоль удалили полностью. В тот же день больной мог ходить. Выписали его здоровым.

— Саму опухоль направили на анализ — гистологию, чтобы выяснить, доброкачественная ли она. Такой вид новообразований бывает четырех степеней. Первый-второй — можно ничего не делать. С третьего опухоль считается злокачественной и дальше нужен онколог. После анализа станет понятно, нуждается ли парень в дальнейшей химиотерапии.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проводят в порядке живой очереди.

Таиса Олийнык

Центральная клиника, г.Киев, ул.Липская, 11, 2-й этаж. Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78.

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул.Ольги Басараб, 15, 7-й этаж. Тел. 0(67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1. Тел. 0(99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года.