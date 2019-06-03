Опухоль мозга вызывает ухудшение зрения

— Была у нас пациентка из Запорожья. Жаловалась на то, что теряет зрение на правый глаз. Ей сделали МРТ головного мозга. Увидели опухоль величиной с большую черешню. Это была менингиома, — рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии.

Опухоль располагалась прямо у зрительного нерва и давила на него.

— Во время операции мы заметили, что опухоль распластала зрительный нерв. Он должен быть цилиндрической формы, а превратился в пленку. По мере того, как мы удаляли опухоль, он приобретал нормальную форму. Сам зрительный нерв нам удалось не зацепить. После операции зрение у пациентки начало постепенно восстанавливаться.

Менингиомы — доброкачественные опухоли оболочки головного мозга. После полного удаления никогда повторно не нарастают.

— Менингиомы растут медленно. Из-за этого мозг имеет достаточно времени, чтобы к ней приспособиться. Поэтому с начала никаких проявлений нет. Бывает такое, что приходит человек с головной болью, а у него образование уже 6 сантиметров. Размером с яблоко. Для головы — это гигантские размеры.

Менингиомы вызывают серьезные проблемы, если расположены рядом со зрительным нервом или сонной артерией.

— Опухоль начинает давить на нерв. Тогда у человека нарушается зрение. Проблема зрительного нерва в том, что он чувствителен. Даже прикосновение к нему может вызвать слепоту. Поэтому надо быть внимательным и аккуратным, когда отделяешь такую опухоль.

Иногда менингиома расположена рядом с тройничным нервом. Когда начинает на него давить, человек жалуется на боль в лице. Иногда возникают и приступы эпилепсии.

Такие опухоли не поддаются ни химиотерапии, ни лучевой терапии. Единственный метод лечения — хирургическое удаление. При этом удаляется ровно столько опухоли, сколько это безопасно для пациента.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проводят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул.Липская, 11, 2-й этаж. Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78;

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж. Тел. 0(67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1. Тел. 0(99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года.