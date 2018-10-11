Опухоль головного мозга удалили через нос

- Обратился в нашу клиники 35-летний мужчина из Львова. В течение года у него настолько ухудшилось зрение, что мог читать только заглавные буквы, - рассказывает Игорь Курилец из Международного центра нейрохирургии.

- Сначала он пошел к офтальмологам, - продолжает. - Те посмотрели и сказали, что со зрением все нормально. Отправили мужчину на магнитно-резонансную томографию. МРТ показало опухоль величиной со среднее яблоко, которая давила на зрительные нервы. Называется аденома гипофиза. Она часто бывает маленькая, но не в этом случае. Если такую ​не оперировать, это приведет к неминуемой слепоте.

Удалить опухоль украинским нейрохирургам помогали американские врачи Люк Томич и Джон Форбс. В течение двух недель они проводили консультации и делали операции в Международном центре нейрохирургии.

- Есть несколько подходов, как удалить аденому гипофиза. Один из них нам показал Джон Форбс, - говорит Курилец. - Новым методом является эндоскопическое удаление опухоли через нос. Эти операции являются мини-инвазивными. Позволяют не выполнять трепанацию черепа и не травмировать дополнительно мозг.

Такие хирургические вмешательства высокотехнологичные. Для них необходимо несколько видов эндоскопов, удлиненных микроинструментов.

- Это правильный подход к опухоли, поскольку аденома гипофиза расположена под нервами. Оперировать начинаем снизу через нос, выходим на опухоль и освобождаем зрительные нервы.

Операция длилась 6 часов. После нее зрение пациента сразу улучшилось.

- Когда есть такая опухоль, медлить нельзя. Зрительные нервы чувствительны. Утраченное зрение даже после удаления аденомы может не восстановиться, - добавляет Курилец.

Консультации в Международном центре нейрохирургии происходят в порядке живой очереди.

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