Опухоль головного мозга удалили через нос

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
2 Просмотров: 1377
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 567
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
5 Просмотров: 891
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2925
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1323
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1521
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 855
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 540
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1638
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 567
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2925
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1323
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1521
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3600
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 504
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 05:35

Опухоль головного мозга удалили через нос

  Комментировать
 

- Обратился в нашу клиники 35-летний мужчина из Львова. В течение года у него настолько ухудшилось зрение, что мог читать только заглавные буквы, - рассказывает Игорь Курилец из Международного центра нейрохирургии.

- Сначала он пошел к офтальмологам, - продолжает. - Те посмотрели и сказали, что со зрением все нормально. Отправили мужчину на магнитно-резонансную томографию. МРТ показало опухоль величиной со среднее яблоко, которая давила на зрительные нервы. Называется аденома гипофиза. Она часто бывает маленькая, но не в этом случае. Если такую ​не оперировать, это приведет к неминуемой слепоте.

Удалить опухоль украинским нейрохирургам помогали американские врачи Люк Томич и Джон Форбс. В течение двух недель они проводили консультации и делали операции в Международном центре нейрохирургии.

- Есть несколько подходов, как удалить аденому гипофиза. Один из них нам показал Джон Форбс, - говорит Курилец. - Новым методом является эндоскопическое удаление опухоли через нос. Эти операции являются мини-инвазивными. Позволяют не выполнять трепанацию черепа и не травмировать дополнительно мозг.

Такие хирургические вмешательства высокотехнологичные. Для них необходимо несколько видов эндоскопов, удлиненных микроинструментов.

- Это правильный подход к опухоли, поскольку аденома гипофиза расположена под нервами. Оперировать начинаем снизу через нос, выходим на опухоль и освобождаем зрительные нервы.

Операция длилась 6 часов. После нее зрение пациента сразу улучшилось.

- Когда есть такая опухоль, медлить нельзя. Зрительные нервы чувствительны. Утраченное зрение даже после удаления аденомы может не восстановиться, - добавляет Курилец.

Консультации в Международном центре нейрохирургии происходят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул. Липская, 11

тел. 0 (44) 592 68 78;

г.Кременчуг, больница "Нефтехимик", ул. Свиштовская, 3,

тел. 0 (99) 309 20 21;

г.Стрый, ул. Ольги Басараб, 15, тел. 0 (67) 891 00 00.

Автор: Таиса ОЛИЙНЫК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опухоль головного мозга удалили через нос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 22320
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 18478
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 15157
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 14733
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 11151
Здоровье
Запор снимает настойка рябины
Запор снимает настойка рябины Просмотров: 9
Диабет поражает сосуды и снижает потенцию
Диабет поражает сосуды и снижает потенцию Просмотров: 189
"Костоправ" помогает при грыжах межпозвонковых дисков
"Костоправ" помогает при грыжах межпозвонковых дисков Просмотров: 72
Криолазер - современная методика лечения сосудистой сетки
Криолазер - современная методика лечения сосудистой сетки Просмотров: 18
"Сшивала раны иглой или заклеивала скотчем"
"Сшивала раны иглой или заклеивала скотчем" Просмотров: 612
Больше всего комментируют
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
5
В Киеве стартовал марш националистов
5
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
3
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 1009
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua