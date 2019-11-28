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понедельник, 02 декабря 2019 07:51

Облысение передается от родственников матери

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- Зимой лысых людей становится больше, - говорит 40-летняя Маргарита Абрамова, столичный врач-трихолог. - Потому что не носят шапки, холод замораживает сосуды головы. Когда заходят в теплое помещение - расширяются. Резкие перепады температуры вредят волосяным луковицам.

На морозе сосуды сужаются, кровоснабжение кожи головы замедляется. Ухудшается питание волосяных фолликулов. Это приводит к выпадению.

- В норме человек теряет сотню волос в сутки, - объясняет. - Для проверки можно потянуть пряди у висков и макушки. Если в руке останется более пяти волосков, стоит идти к врачу.

Облысение возникает из-за гормональных нарушений, нерегулярного менструального цикла, болезненных месячных, расстройства желудочно-кишечного тракта и глистов. Также - по причине стресса во время родов, отравления, переохлаждения, длительного употребления контрацептивов, антибиотиков и антидепрессантов.

Волосы сыпятся у вегетарианцев и тех, кто несколько месяцев был на жесткой диете.

- Облысение передается сыновьям по линии матери, - продолжает Маргарита Абрамова. - При такой наследственности мужчинам стоит следить за уровнем тестостерона. Чем он выше, тем больше волос на теле и меньше на голове. Склонным к облысению лучше не перенапрягаться в спортзале со штангами, не пить протеиновые коктейли для наращивания мышц. Это удваивает шансы потерять волосы, потому что увеличивает выброс мужских гормонов.

Облысение проявляется после 30 лет, когда кожа головы грубеет и ухудшается кровоснабжение. У мужчин перестают расти волосы на лбу, висках и макушке.

- У женщин на висках и затылке плотность волос одинакова, - говорит Маргарита Абрамова. - Они выпадают из различных частей головы, а не вместе.

Если волосы выпадают, остановить это невозможно - луковицы уже отмерли. Новые начинают отрастать через два месяца. Для этого следует избавиться от причины стресса, принимать витамины, не пить кофе и не курить. Полезно каждый вечер делать массаж головы деревянным гребешком или пальцами.

Самая безопасная шапка из натуральных материалов

- Лучше всего для волос шерстяная, вискозная или махровая шапки, - рассказывает 29-летняя Инна Матвийчук, дерматолог из Харькова. - Подкладка должна быть только из натуральных материалов - хлопка, шелка. Тогда голова дышит, сосуды не пережимаются.

Советует зимой всегда ходить в шапке. Даже при не очень холодной погоде.

- Если хочется показать волосы, прыскают на них несмываемый спрей с протеинами. Он защитит от мороза и ветра, - продолжает. - Наушники и повязки голову не защитят. Закрывают слишком маленькую площадь. Плотно прилегающие наушники сдавливают сосуды. Это ухудшает кровоснабжение и питание волосяных луковиц.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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