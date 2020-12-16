Обливание холодной водой вызывает спазм сосудов

- Чувствую себя молодым, когда выхожу из парной. Эта процедура полезна для всех органов. Там оставляю все: кашель, сопли и нытье колен, - рассказывает Виктор Лысенко, 61 год, из города Староконстантинов Хмельницкой области.

- Банщик хорошо пропаривает и бьет вениками. Знает, кто с какими жалобами пришел, от тех болезней и помогает.

Баня стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. Частота пульса увеличивается с 75 до 100 ударов в минуту. Тепло раздражает рецепторы верхних дыхательных путей. Насыщение воздуха паром улучшает состояние оболочки легких.

- Пребывание в бане стимулирует кровообращение. Улучшается доставка питательных веществ ко всем органам. Там капилляры открываются настолько, что могут получить в 500 раз больше крови, чем в состоянии покоя, - рассказывает Александр Стецько, 56 лет, терапевт из Сум.

Ходить в баню можно в любом возрасте, но надо подготовиться. Перед этим не есть мясных продуктов, потому что плохо перевариваются. Не пить алкоголь, так как кровеносные сосуды расширяются для увеличения теплоотдачи организма. Возникает возможность внутреннего кровоизлияния. Нельзя пить воду и курить, потому что это повышает вязкость крови. Перед баней следует принять теплый душ. Тогда пар будет быстрее действовать. Надо снять украшения, чтобы не обожгли кожу.

- Зайдя в парную, не хватайтесь за веник. Сначала привыкните к температуре, пропотев, сполоснитесь теплой водой. Тогда идите на второй заход с веником.

Баня способствует нормализации гормонального фона, улучшает работу щитовидной железы.

- Париться в бане - не отдых, а большая нагрузка на организм. Он перегревается и старается этому противостоять. Ему это не удается, потому что слишком высокая температура, - говорит Борис Скачко, 56 лет, столичный диетолог. - В бане полезно первый потение. После него нужно отдохнуть и сделать массаж. Это перегонит кровь из одних участков в другие.

При парке сворачиваются белки в крови и она становится вязкая. Поэтому еще сутки человек ходит расслабленный. В бане активизируются обменные процессы организма, вымывая токсины. Это перегружает печень. Ей трудно справиться с внезапными изменениями. Поэтому лучше посещать баню не чаще одного раза в неделю.

- Часто люди злоупотребляют обливанием головы холодной водой. Это бодрит, но и спазмирует сосуды. Затрудняется отток крови. Повышается внутричерепное давление и может произойти инсульт.

За три дня до похода в баню надо изменить питание. Пища должна хорошо перевариваться. Иначе начнет гнить в кишечнике, а оттуда токсины попадут в кровь.

В баню нельзя ходить беременным, больным эпилепсией, онкологией, гипертонией и людям, перенесшим инсульт менее полугода тому назад.