Обливание холодной водой вызывает спазм сосудов

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 306
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2223
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1773
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 540
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1683
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 603
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1008
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1692
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 864
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 315
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5220
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 396
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 07:45

Обливание холодной водой вызывает спазм сосудов

  Комментировать
 

- Чувствую себя молодым, когда выхожу из парной. Эта процедура полезна для всех органов. Там оставляю все: кашель, сопли и нытье колен, - рассказывает Виктор Лысенко, 61 год, из города Староконстантинов Хмельницкой области.

- Банщик хорошо пропаривает и бьет вениками. Знает, кто с какими жалобами пришел, от тех болезней и помогает.

Баня стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. Частота пульса увеличивается с 75 до 100 ударов в минуту. Тепло раздражает рецепторы верхних дыхательных путей. Насыщение воздуха паром улучшает состояние оболочки легких.

- Пребывание в бане стимулирует кровообращение. Улучшается доставка питательных веществ ко всем органам. Там капилляры открываются настолько, что могут получить в 500 раз больше крови, чем в состоянии покоя, - рассказывает Александр Стецько, 56 лет, терапевт из Сум.

Ходить в баню можно в любом возрасте, но надо подготовиться. Перед этим не есть мясных продуктов, потому что плохо перевариваются. Не пить алкоголь, так как кровеносные сосуды расширяются для увеличения теплоотдачи организма. Возникает возможность внутреннего кровоизлияния. Нельзя пить воду и курить, потому что это повышает вязкость крови. Перед баней следует принять теплый душ. Тогда пар будет быстрее действовать. Надо снять украшения, чтобы не обожгли кожу.

- Зайдя в парную, не хватайтесь за веник. Сначала привыкните к температуре, пропотев, сполоснитесь теплой водой. Тогда идите на второй заход с веником.

Баня способствует нормализации гормонального фона, улучшает работу щитовидной железы.

- Париться в бане - не отдых, а большая нагрузка на организм. Он перегревается и старается этому противостоять. Ему это не удается, потому что слишком высокая температура, - говорит Борис Скачко, 56 лет, столичный диетолог. - В бане полезно первый потение. После него нужно отдохнуть и сделать массаж. Это перегонит кровь из одних участков в другие.

При парке сворачиваются белки в крови и она становится вязкая. Поэтому еще сутки человек ходит расслабленный. В бане активизируются обменные процессы организма, вымывая токсины. Это перегружает печень. Ей трудно справиться с внезапными изменениями. Поэтому лучше посещать баню не чаще одного раза в неделю.

- Часто люди злоупотребляют обливанием головы холодной водой. Это бодрит, но и спазмирует сосуды. Затрудняется отток крови. Повышается внутричерепное давление и может произойти инсульт.

За три дня до похода в баню надо изменить питание. Пища должна хорошо перевариваться. Иначе начнет гнить в кишечнике, а оттуда токсины попадут в кровь.

В баню нельзя ходить беременным, больным эпилепсией, онкологией, гипертонией и людям, перенесшим инсульт менее полугода тому назад.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обливание холодной водой вызывает спазм сосудов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Наш дорогой ребенок" - ученые открыли радиоактивный элемент

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 16282
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 7821
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 7236
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 5464
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 4329
Здоровье
Грыжу удалили с помощью робота-хирурга
Грыжу удалили с помощью робота-хирурга Просмотров: 36
Волосы укрепляет маска с желатином
Волосы укрепляет маска с желатином Просмотров: 36
Калина выводит мокроту
Калина выводит мокроту Просмотров: 36
"Если откладывать визит к врачу, можно потерять зрение"
"Если откладывать визит к врачу, можно потерять зрение" Просмотров: 9
"Начал вздрагивать всем телом, глаза закатились под лоб"
"Начал вздрагивать всем телом, глаза закатились под лоб" Просмотров: 1890
Больше всего комментируют
7
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
1
Для кнопкодавов ввели штрафы
1
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
1
Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет
Голосов: 390
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть