Ногти зеленеют от бактерий

— Сделала в салоне маникюр — вышла с синегнойной палочкой. Ногти покрасили в светлый цвет, а через несколько недель увидела сине-зеленый оттенок. Хоть боли не было, обратилась к врачу. Тот заверил, что это вина мастера, - рассказывает львовянка Ульяна, фамилию просит не указывать.

Синегнойная палочка - распространенная бактерия, развивающаяся во влажных теплых местах. Ею можно заразиться в бассейнах с плохой фильтрацией воды, также при контактах с медицинскими нестерилизованными инструментами. Бактерия попадает в организм через открытые раны.

- Врач назначил специальные капли. Также сказал протирать ноготь лимонным соком и уксусом, чтобы быстрее посветлел. За два месяца ногти полностью отросли. На медикаменты потратила почти 1000 гривен. Салон ничего не компенсировал.

Нарушение технологии наращивания ногтей и несоблюдение гигиенических норм могут стать причиной заражения синегнойной палочкой.

- В некоторых салонах недостаточно дезинфицируют маникюрные принадлежности. Желательно иметь собственный набор, который будете использовать только вы. Это убережет еще и от вирусного гепатита и ВИЧ-инфекции. Поражение синегнойной палочкой может проявляться как через несколько часов, так и через месяц. Это зависит от состояния иммунной системы. Поражаются не только ногти, но и волосяные фолликулы кожи, слизистая оболочка глаз, даже кровь, — рассказывает столичный дерматолог Марина Анфилова.

После заселения микроб выделяет вещества, которые отравляют организм.

— При поражении ногтей они зеленеют. Больным больно мыть руки. Под ногтем может образовываться пустота, будто из середины что-то выело. Для лечения назначают местные антимикробные препараты в виде крема или геля. В определенных случаях — антибиотики.