Низкую температуру вызывает иммунная недостаточность

- В последнее время температура тела едва дотягивает до 36 градусов. Часто бывает 35,9-35,8. Даже когда простужаюсь, насморк, кашель есть, а температура не повышается. В дополнение постоянно чувствую слабость. С работы едва дополз домой, - рассказывает 34-летняя Олеся Тимченко из Луцка.

- Низкая температура тела может указывать на проблемы со щитовидной железой. Когда этот орган работает не на полную, обмен веществ замедляется. Тогда организм не получает достаточно энергии для поддержания нормальной температуры, - объясняет врач-иммунолог 51-летний Олег Назаренко из Киева.

Может проявляться вялость в теле, апатия, слабость. Даже после сна силы не восстанавливаются. Нередко появляется и склонность к частым простудам.

- Чтобы проверить, насколько справляется щитовидная железа со своей работой, назначают анализы на гормоны Т3, Т4 и ТТГ. Также нужно пройти УЗИ.

Другая возможная причина низкой температуры - иммунная недостаточность. Часто ее вызывают нарушения в работе вилочковой железы. Этот орган контролирует работу иммунной системы. Если он начинает хуже работать, организм становится уязвимым и не может защищаться от раздражителей привычными способами.

- В случае иммунной недостаточности назначают препараты, повышающие активность вилочковой железы. Их следует принимать несколькими курсами - для лечения и профилактики.

Полезно периодически легонько стучать кончиками пальцев по тому месту, где находится вилочковая железа. Это немного ниже выемки между ключицами, а точнее - в области грудины. Благодаря этому улучшится кровоснабжение органа.

- Для нормальной работы вилочковой железы важно правильно питаться: в рационе должно быть достаточно фруктов, овощей, зелени, продуктов, богатых белками. Обязательно следует несколько раз в неделю есть рыбу жирных сортов. Избегать сахара и полуфабрикатов.