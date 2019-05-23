Низкую температуру вызывает иммунная недостаточность

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2142
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3555
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3366
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3294
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5571
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16599
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 621
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2898
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5994
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1800
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 477
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 5742
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2898
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 621
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1350
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 мая 2019
1 Просмотров: 540
Гніздо
Скільки себе пам'ятаю, лелеки гніздилися на стовпі над сусідським подвір'ям баби Христі. Вона чекала на їхнє повернення вже 25 лютого, на день ...
понедельник, 27 мая 2019 07:06

Низкую температуру вызывает иммунная недостаточность

  Комментировать

- В последнее время температура тела едва дотягивает до 36 градусов. Часто бывает 35,9-35,8. Даже когда простужаюсь, насморк, кашель есть, а температура не повышается. В дополнение постоянно чувствую слабость. С работы едва дополз домой, - рассказывает 34-летняя Олеся Тимченко из Луцка.

- Низкая температура тела может указывать на проблемы со щитовидной железой. Когда этот орган работает не на полную, обмен веществ замедляется. Тогда организм не получает достаточно энергии для поддержания нормальной температуры, - объясняет врач-иммунолог 51-летний Олег Назаренко из Киева.

Может проявляться вялость в теле, апатия, слабость. Даже после сна силы не восстанавливаются. Нередко появляется и склонность к частым простудам.

- Чтобы проверить, насколько справляется щитовидная железа со своей работой, назначают анализы на гормоны Т3, Т4 и ТТГ. Также нужно пройти УЗИ.

Другая возможная причина низкой температуры - иммунная недостаточность. Часто ее вызывают нарушения в работе вилочковой железы. Этот орган контролирует работу иммунной системы. Если он начинает хуже работать, организм становится уязвимым и не может защищаться от раздражителей привычными способами.

- В случае иммунной недостаточности назначают препараты, повышающие активность вилочковой железы. Их следует принимать несколькими курсами - для лечения и профилактики.

Полезно периодически легонько стучать кончиками пальцев по тому месту, где находится вилочковая железа. Это немного ниже выемки между ключицами, а точнее - в области грудины. Благодаря этому улучшится кровоснабжение органа.

- Для нормальной работы вилочковой железы важно правильно питаться: в рационе должно быть достаточно фруктов, овощей, зелени, продуктов, богатых белками. Обязательно следует несколько раз в неделю есть рыбу жирных сортов. Избегать сахара и полуфабрикатов.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Низкую температуру вызывает иммунная недостаточность». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Найгарніший міст у світі вабить самогубців

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 165120
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 39615
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 26932
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд 2 Просмотров: 21096
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 11809
Здоровье
Заложенность носа вызывают зубные пломбы с цинком
Заложенность носа вызывают зубные пломбы с цинком Просмотров: 45
Межпозвонковые грыжи выпадают от тяжелого труда
Межпозвонковые грыжи выпадают от тяжелого труда Просмотров: 198
Простатит и аденому победит травяной комплекс
Простатит и аденому победит травяной комплекс Просмотров: 1224
Ярсагумба восстанавливает сексуальную активность
Ярсагумба восстанавливает сексуальную активность Просмотров: 27
Бронхит курильщика проявляется утром
Бронхит курильщика проявляется утром Просмотров: 135
Больше всего комментируют
25
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
17
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
15
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
Голосов: 3585
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua