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понедельник, 24 декабря 2018 07:11

Морковь и помидоры хорошо усваиваются с жирами

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- Чтобы не простудиться, нужно есть витамины. Только не искусственные аптечные, а сезонные овощи и фрукты. Из них полезные вещества быстрее усвоятся, - говорит Полина Загородная, 41 год, столичный педиатр.

Овощи можно употреблять в течение дня, а фрукты лучше в первой половине.

- Эти продукты содержат много клетчатки, которая создает питательную среду для закладки хорошей микрофлоры кишечника. Именно она является главной для формирования крепкого иммунитета.

Полезно порубить капусту и полить маслом, не солить.

- Морковь и помидоры лучше есть с жирами - сметаной или маслом. В них есть жирорастворимый витамин А, который тогда быстрее усвоится. Но мы достаточно за день употребляем жирных продуктов. Поэтому если ребенок съест хлеб с маслом, а затем помидор, этого хватит.

Нужно пить много воды без газа. Она позволяет клетчатке разбухать в организме и улучшать микрофлору.

- Детям в школу надо давать не бутерброды или печенье, а яблоки, виноград, сливы и почищенную морковь.

Стоит увеличить количество фруктов и уменьшить количество сладостей. Потому что из фруктов усваивается достаточно фруктозы и может быть передозировка сахаром. Также уменьшить употребление выпечки. От нее у ребенка сдувается живот.

- Модно жевать семена льна, чтобы обогатить организм клетчаткой. Лучше их перемолоть, иначе лен в организме проходит транзитом, просто заходит и выходит. Полезно начинать утро с льняного напитка. Чайную ложку семян залить кипятком, перемешать и пить. Людям пожилого возраста следует употреблять их осторожно. Особенно тем, у кого хронические болезни кишечника, желчного пузыря и понос. Стоит посоветоваться перед приемом с врачом.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
24
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