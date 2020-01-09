Мигрень меняет сексуальное поведение

- Поправилась на 10 килограммов, не сплю по ночам. Дважды в месяц голова так болит, что чуть не лопается, - рассказывает киевлянка Елена Бовбалан, 48 лет. - Магнито-резонансная томография показала, что некоторые части мозга перевозбуждены. Надо трех детей растить, а в дни приступа даже дышать трудно.

Врачи поставили женщине диагноз мигрень. Болезнь передалась от матери. Началась в подростковом возрасте и усилилась после родов.

- Мигрень проявляется болью, но не у всех и не сразу, - рассказывает столичный невропатолог 54-летний Максим Иванюк. - Сначала меняется сексуальное поведение. Кто-то становится слишком активным, кто-то - пассивным.

Мигрень называют болезнью выходного дня.

- Голова начинает болеть, если человек поспит дольше привычного, - говорит врач. - Сначала кружится, становится трудно говорить, тошнит и немеют руки. Могут быть мурашки по коже.

Первыми признаками мигрени является искры в глазах, онемение руки или ног. Сдавливающая головная боль может быть односторонней или двусторонней. Возникает из-за спазма сосудов мозга.

Боль усиливается от шума, яркого света, резких запахов. Длится от 4 часов до трех суток. Между приступами человек чувствует себя здоровым.

- Женщины страдают мигренью в три раза чаще, чем мужчины. Причина в увеличении гормонов во время менструаций. В такие дни болят и голова, и сердце. Прежде всего надо нормализовать работу мозга. Иначе ухудшится и кардиограмма.

Для диагностики мигрени следует сделать энцефалограмму - метод фиксации электрических импульсов нервных клеток мозга. На голову накладывают электроды, передающие информацию в компьютер. Ультразвуковая диагностика или магнитно-резонансная томография показывают не работу мозга, а только анатомические изменения. Также назначают анализы на содержание гормонов.

- Мигрень не лечится, но приступ можно предотвратить. Как только начинается, сразу выпить таблетки и лежать. Нельзя принимать препараты против мигрени чаще, чем два раза в неделю, - говорит харьковский терапевт Александр Рыльцов, 44 года. - Не надо путать мигрень с головной болью из-за напряжения. Последняя возникает при длительной работе в плохо проветренном помещении, при неудобной позе. В таком случае стоит выпить успокоительное или чай. На голову положить холодный компресс.

Самолечение вредит, потому что человек не знает состав препаратов. Например, кодеин, кофеин, эрготомин вызывают привыкание. Постепенно организм будет нуждаться в них все больше. Если не получит - устроит следующий приступ мигрени. Лекарство от головной боли можно безопасно пить три раза в месяц по одной таблетке. Если приступы случаются чаще, надо лечиться.

- Пациенты изобрели свой способ от мигрени, чтоб не вывести из строя себя лекарствами, - продолжает врач. - Смазывают виски мазью "Звездочка". Давят пальцами на них и резко отпускают. От этого увеличивается приток крови к мозгу и становится легче. Когда приступы бывают более двух раз в неделю, врач назначает сильное обезболивающее. Если не становится легче - через 2 часа повторяют. При этом лучше лежать в темноте и спокойствии. Это расслабляет нервную систему, и головная боль утихает.