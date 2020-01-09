Мигрень меняет сексуальное поведение

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3645
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 16011
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7128
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1467
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1080
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52137
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7668
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2034
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27792
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2826
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2205
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1926
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2826
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3789
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 648
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 00:55

Мигрень меняет сексуальное поведение

  Комментировать
 

- Поправилась на 10 килограммов, не сплю по ночам. Дважды в месяц голова так болит, что чуть не лопается, - рассказывает киевлянка Елена Бовбалан, 48 лет. - Магнито-резонансная томография показала, что некоторые части мозга перевозбуждены. Надо трех детей растить, а в дни приступа даже дышать трудно.

Врачи поставили женщине диагноз мигрень. Болезнь передалась от матери. Началась в подростковом возрасте и усилилась после родов.

- Мигрень проявляется болью, но не у всех и не сразу, - рассказывает столичный невропатолог 54-летний Максим Иванюк. - Сначала меняется сексуальное поведение. Кто-то становится слишком активным, кто-то - пассивным.

Мигрень называют болезнью выходного дня.

- Голова начинает болеть, если человек поспит дольше привычного, - говорит врач. - Сначала кружится, становится трудно говорить, тошнит и немеют руки. Могут быть мурашки по коже.

Первыми признаками мигрени является искры в глазах, онемение руки или ног. Сдавливающая головная боль может быть односторонней или двусторонней. Возникает из-за спазма сосудов мозга.

Боль усиливается от шума, яркого света, резких запахов. Длится от 4 часов до трех суток. Между приступами человек чувствует себя здоровым.

- Женщины страдают мигренью в три раза чаще, чем мужчины. Причина в увеличении гормонов во время менструаций. В такие дни болят и голова, и сердце. Прежде всего надо нормализовать работу мозга. Иначе ухудшится и кардиограмма.

Для диагностики мигрени следует сделать энцефалограмму - метод фиксации электрических импульсов нервных клеток мозга. На голову накладывают электроды, передающие информацию в компьютер. Ультразвуковая диагностика или магнитно-резонансная томография показывают не работу мозга, а только анатомические изменения. Также назначают анализы на содержание гормонов.

- Мигрень не лечится, но приступ можно предотвратить. Как только начинается, сразу выпить таблетки и лежать. Нельзя принимать препараты против мигрени чаще, чем два раза в неделю, - говорит харьковский терапевт Александр Рыльцов, 44 года. - Не надо путать мигрень с головной болью из-за напряжения. Последняя возникает при длительной работе в плохо проветренном помещении, при неудобной позе. В таком случае стоит выпить успокоительное или чай. На голову положить холодный компресс.

Самолечение вредит, потому что человек не знает состав препаратов. Например, кодеин, кофеин, эрготомин вызывают привыкание. Постепенно организм будет нуждаться в них все больше. Если не получит - устроит следующий приступ мигрени. Лекарство от головной боли можно безопасно пить три раза в месяц по одной таблетке. Если приступы случаются чаще, надо лечиться.

- Пациенты изобрели свой способ от мигрени, чтоб не вывести из строя себя лекарствами, - продолжает врач. - Смазывают виски мазью "Звездочка". Давят пальцами на них и резко отпускают. От этого увеличивается приток крови к мозгу и становится легче. Когда приступы бывают более двух раз в неделю, врач назначает сильное обезболивающее. Если не становится легче - через 2 часа повторяют. При этом лучше лежать в темноте и спокойствии. Это расслабляет нервную систему, и головная боль утихает.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мигрень меняет сексуальное поведение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 54901
Нацбанк обвалил курс доллара
Нацбанк обвалил курс доллара Просмотров: 47478
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ Просмотров: 27792
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь Просмотров: 23895
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 22716
Здоровье
Гранулема разрушает корень зуба
Гранулема разрушает корень зуба Просмотров: 702
Ушную пробку размягчают растительным маслом
Ушную пробку размягчают растительным маслом Просмотров: 1125
Ячмень выводят настойкой календулы
Ячмень выводят настойкой календулы Просмотров: 162
На Крещение можно забеременеть
На Крещение можно забеременеть Просмотров: 45
Спиртные напитки закусывают киви
Спиртные напитки закусывают киви Просмотров: 459
Больше всего комментируют
10
"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание
6
Показали фото кабины украинского борта с пробоинами от обломков ракеты
3
Россия отреагировала на признание Ирана. Говорят, виноваты американцы
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
2
Иран официально признал, что сбил ракетой украинский самолет
Голосов: 1544
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua