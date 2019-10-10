Маска из алоэ очищает лицо от прыщей

- На окне у меня собственный арсенал из салона красоты. Это растение алоэ. Им и прыщи вывела с лица, и волосы стали быстрее расти, — рассказывает Полина Федорчук, 31 год, из Белой Церкви Киевской области.

Режет листок алоэ. Набирает 2 ст. л. его сока. Смешивает со взбитым яичным белком. Наливает по 1 ч. л. лимонного сока и эфирного масла чайного дерева. Перемешивает, смесь наносит на кожу. Ложится отдохнуть, чтобы лицо не двигалось. После высыхания маски, умывается прохладной водой.

— Эти процедуры делаю со старшей сестрой. Только у нее проблемы не с высыпаниями, а с сухостью.

Смешивает 2 ст. л. мякоти алоэ, 2 ст. л. творога и 1 ч. л. лимонного сока. Добавляет 1 ст. л. сметаны, чтобы получилась однородная масса. Ее наносит на лицо. Смывает через 15 мин., чередуя теплую и холодную воду.

- Маска с алоэ также реанимирует волосы. Чтобы кашица равномерно легла, в нее наливаю касторовое масло.

Смешивает 3 ст. л. сока алоэ и 2 ст. л. касторового масла. Наносит массу на кожу головы и распределяет по всей длине волос. Укутывает полиэтиленовым пакетом и полотенцем. Смывает через 1 час. теплой водой с шампунем.