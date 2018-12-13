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понедельник, 17 декабря 2018 05:31

Курс восстановления в центре "Я - легенда" длится полгода

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- Из-за проблем на работе муж начал пить, - говорит 40-летняя Оксана Петрив из Киева. - Каждый раз находил новое оправдание. Постоянная пьянка и скандалы довели семью до предела. Свекровь заставила мужа обратиться за помощью, теперь он на спиртное даже смотреть не хочет.

Прошел курс восстановления в центре реабилитации и социальной адаптации "Я - легенда" ".

- За девять лет работы у нас прошли реабилитацию более тысячи человек, - рассказывает Евгений Попович, руководитель Центра реабилитации "Я - легенда".

- Наша цель - восстановить человека на физическом и духовном уровне, вернуть к нормальной жизни. Поддерживаем семью в то время, когда человек проходит реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости. Формируем стремление к здоровому и трезвому образу жизни.

Восстановление длится полгода. За это время полностью меняются приоритеты и формируются новые жизненные ценности.

- В центре есть свои внутренние законы и правила, которым подчиняется каждый. Результат достигается только по собственному желанию. Если человек не хочет, то прерывает курс и едет домой. Если ваши близкие имеют зависимость, мы готовы помочь. Нужно только личное желание освободиться от рабства наркотиков, алкоголя или иной зависимости, - говорит Евгений Попович.

Контакты центра

"Я - легенда":

0 (44) 361 46 04

0 (96) 356 40 40

сайт www.rebcentr.org.ua

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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