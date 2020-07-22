Катаракта и глаукома — реальная опасность потерять зрение

В Полтавском офтальмологическом центре "Ирис" врачи спасают пациентов из разных уголков планеты. Медицинское учреждение высочайшего уровня ценят за высококвалифицированную помощь мирового уровня, качественный сервис и бережное отношение.

— Офтальмологический центр полноценно работает во время карантина, но систему защиты клиентов значительно усилили. Действует система очистки и кварцевания воздуха закрытого типа. Помещение постоянно дезинфицируют и контролируют санитарные нормы. Пациенты приходят только по предварительной записи. Им сразу проверяют температуру и состояние здоровья, - рассказывает Татьяна Дьяконова, офтальмолог высшей категории, главный врач офтальмологического центра "Ирис".

Что получает пациент в офтальмологическом центре "Ирис"?

— Широкий спектр медицинских услуг. Лазерная проверка, ультразвуковая диагностика глаза, бесконтактное определение давления в глазах, диагностика на 20 современных иностранных аппаратах. После полноценного обследования, длящегося от часа до двух, даем исчерпывающую консультацию. Рекомендуем дальнейшее лечение или назначаем операцию. Также проводим полный курс подготовки к операции. В центре "Ирис" есть железное правило — пациент получает постоянное сопровождение врачей после хирургического вмешательства.

Как изменился пациент за последние месяцы?

— Карантин негативно повлиял на здоровье людей. Запланированные операции отложили, проверку зрения — тоже. В результате значительно увеличилось количество запущенных болезней. Лечение из-за этого стало дороже и продолжительнее. Особенно негативно это сказалось на больных с катарактой и глаукомой. Дети из-за дистанционного обучения получили нагрузку на зрение, поэтому стали чаще обращаться за помощью.

Знаем, что операции проводите без боли и без госпитализации.

- Да, ввели хирургию одного дня, использовав опыт зарубежной практики. Делаем безболезненные операции и без госпитализации. Также используем линзы для искусственных хрусталиков лучших производителей, которые прошли соответствующую сертификацию. Благодаря запатентованной методике одновременно комплексно лечим катаракту и глаукому.

Для малообеспеченных пациентов предлагаем социальный пакет по цене 4900 гривен — используем украинско-американский искусственный хрусталик, одноразовые хирургические инструменты. Целый месяц врачи наблюдают за здоровьем пациента.

Глаукома — заболевание глаза, при котором медленно и незаметно происходит атрофия зрительного нерва. Раньше считали, что это происходит только из-за повышения внутриглазного давления. Оказалось, что проблем может быть несколько.

Катаракта и глаукома остаются самыми распространенными причинами потери зрения?

— Если не лечить катаракту и глаукому, то человек действительно теряет зрение и потом возникают проблемы не только для больного, но и для всей его семьи. Поэтому стоит заблаговременно пройти лечение и иметь возможность ухаживать за собой самостоятельно. В центре спасаем больных глаукомой и катарактой, а также тех, у кого близорукость и дальнозоркость, астигматизм. Занимаемся от проблем с сетчаткой - до воспаления и травм глаз. Помогаем всем больным — имеем и юных пациентов, и 100-летних, — добавляет Татьяна Викторовна.

При катаракте хрусталик глаза становится непрозрачным и затвердевает. Люди сразу начинают плохо видеть. Также часто случаются неожиданные зрительные вспышки — от фар автомобилей, солнечных лучей. Это происходит из-за неправильного преломления света в хрусталике.

Какие советы дадите для сохранения здоровья зрения?

— После 40 лет проверять зрение просто необходимо. Особенно в группе риска люди с сахарным диабетом и больные с ненормированным артериальным давлением. Те, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы, должны проверять зрение хотя бы раз в год.

Главный врач центра Татьяна Дьяконова сделала около 30 тысяч операций

Кроме лечения катаракты и глаукомы в клинике "Ирис" предлагают еще такие услуги: лазерное и хирургическое лечение глаукомы, терапевтическая коррекция зрения у детей PARAGON (США), лазерное лечение сетчатки при сахарном диабете.

Клиника "Ирис" начала работу в 2016 году.

Офтальмологический центр "Ирис" расположен по адресу: г. Полтава, ул. Николая Дмитриева, 6д (бывшая ул. Володарского, территория Полтавской центральной районной больницы).

Предварительно записаться на консультацию можно по тел.: 69 71 70, 0(66) 19 73 031.

Лиц. Минздрава на медицинскую практику №47 от 28 января 2016 года.