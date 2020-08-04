Капсулы Саймы усиливают оргазм

— Карантин сильно меня подкосил. Из-за сплошного стресса ухудшилась потенция — - рассказывает киевлянин 54-летний Антон, фамилию просит не указывать. — Знакомый фармацевт посоветовал попробовать капсулы Саймы. Положительный результат получил после первого приема. А через месяц эрекция стала лучше, чем была в 20 лет.

Капсулы Саймы предназначены для восстановления нарушенной потенции. Подходят мужчинам любого возраста. Средство создано на основе натуральных компонентов, поэтому безопасно в использовании. В составе есть женьшень, горянка, моринда.

— Корень женьшеня способствует выработке мужских половых гормонов, оптимизирует состояние сердечно-сосудистой системы, — говорит Анатолий Бондаренко, представитель столичной фитоаптеки. — Горянка благотворно влияет на ткани семенников. А корень моринды содержит цинк, который нормализует гормональный фон мужчины.

Средство усиливает эрекцию, увеличивает продолжительность полового акта, повышает либидо и помогает избавиться от преждевременной эякуляции. Положительно влияет на общее состояние организма.

— Вернуть полноценную сексуальную жизнь легко. Достаточно принимать по капсуле Саймы за 30-40 минут до полового акта, запивая водой. Средство также добавит ярких ощущений, усилит оргазм, разнообразит интимные отношения.

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