Капсулы Саймы усиливают оргазм

 
Ексклюзивы
1/5
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Просмотров: 2331
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1089
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 378
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2169
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1296
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18729
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3726
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6930
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1071
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 378
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1611
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2169
Колонка
09 августа 2020
Просмотров: 306
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
понедельник, 10 августа 2020 05:50

Капсулы Саймы усиливают оргазм

  Комментировать

— Карантин сильно меня подкосил. Из-за сплошного стресса ухудшилась потенция — - рассказывает киевлянин 54-летний Антон, фамилию просит не указывать. — Знакомый фармацевт посоветовал попробовать капсулы Саймы. Положительный результат получил после первого приема. А через месяц эрекция стала лучше, чем была в 20 лет.

Капсулы Саймы предназначены для восстановления нарушенной потенции. Подходят мужчинам любого возраста. Средство создано на основе натуральных компонентов, поэтому безопасно в использовании. В составе есть женьшень, горянка, моринда.

— Корень женьшеня способствует выработке мужских половых гормонов, оптимизирует состояние сердечно-сосудистой системы, — говорит Анатолий Бондаренко, представитель столичной фитоаптеки. — Горянка благотворно влияет на ткани семенников. А корень моринды содержит цинк, который нормализует гормональный фон мужчины.

Средство усиливает эрекцию, увеличивает продолжительность полового акта, повышает либидо и помогает избавиться от преждевременной эякуляции. Положительно влияет на общее состояние организма.

— Вернуть полноценную сексуальную жизнь легко. Достаточно принимать по капсуле Саймы за 30-40 минут до полового акта, запивая водой. Средство также добавит ярких ощущений, усилит оргазм, разнообразит интимные отношения.

Консультация специалиста бесплатно. Обращайтесь по тел.:

0(96) 180 31 54. Отправляем по всей Украине "Новой почтой" и Укрпочтой.

Не является лекарственным средством. Отчет-протокол Государственного учреждения "Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева" НАМН Украины №8/2269 от 29.08.2019 г.

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Капсулы Саймы усиливают оргазм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Раскрыли секрет почему львы боятся стульев

Серийный убийца слышал голоса демонов в собаках

В Донецкой области начались бои за Иловайск

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 131028
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 21978
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
4
 Просмотров: 9792
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
 Просмотров: 9693
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа Просмотров: 6246
Здоровье
Геморрой поражает людей с сидячей работой
Геморрой поражает людей с сидячей работой Просмотров: 27
Отруби помогают при запорах
Отруби помогают при запорах Просмотров: 9
При варикозе поврежденные вены склеивают
При варикозе поврежденные вены склеивают Просмотров: 27
От работы на огороде воспаляются мышцы спины
От работы на огороде воспаляются мышцы спины Просмотров: 1728
Травяной сбор нормализует вес
Травяной сбор нормализует вес Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
5
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
3
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
"Пленки Деркача": контрразведка объяснила, как повлияла Россия на выборы в США
1
Учителя не будут заставлять тестироваться на коронавирус
Голосов: 710
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua